Jelölje Ön is díjra orvosát!

Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2026

Szent-Györgyi Professzor születésnapjára és életművére emlékezve 2025. szeptember 16-án ismét elindult a jelölés a nevével fémjelzett Orvosi Díjra.

Az elmúlt években összesen 58 díjazottnak adta át az elismerést a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány.

Szent-Györgyi Albert nagyon fiatalon, 1937-ben elérte a tudományos élet lehető legnagyobb elismerését, az élettani-orvosi Nobel-díjat, a „biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért”.

A Professzor igazi példaképpé vált, akinek gondolkodásmódja mindenki számára példaértékű.

Hitvallása szerint a tudományos eredmények megosztása és a felelősségvállalás életünkért és egészségünkért kulcsfontosságúak. Szemléletét tükrözi, hogy a C-vitamin felfedezését, annak molekulaszerkezetét azonnal megosztotta a világ tudósaival, elsőként azoknak juttatta el, akiknek a legnagyobb szükségük volt rá, a skorbuttal küzdő norvégoknak.

 A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány 2017-ben hagyományteremtő szándékkal létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat, amelyet munkájuk elismeréseként olyan orvosoknak adományoz, akiket a szakmai zsűri és a páciensek is érdemesnek tartanak arra.

Az alábbi linkre kattintva jelölheti orvosát:

https://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/

