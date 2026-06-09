Richter: Nincs koalíciós válság, kompromisszumkeresés zajlik

Nincs koalíciós válság, és a koalíciós kormányzás szerves része a kompromisszumkeresés. A kiindulási alap a kormány programnyilatkozata, ebben egyetértés van – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Ján Richter, a Smer-SD frakcióvezetője.

A Smer-SD szerint főleg az ellenzék beszél kormányválságról, miközben megpróbálják egyesíteni a kis pártokat, beterelni egy „bárkába”, hogy azon jussanak be a parlamentbe, mint ahogy ez Michal Šimečka PS-elnök nyilatkozataiból következik.

„Nincs semmiféle válság, egyszerűen ilyen a koalíciós kormányzás.

Teljesen természetes, hogy mindegyik kormánypárt igyekszik érvényesíteni a saját érdekeit, de a kormányprogram tiszteletben tartásával” – jelentette ki Richter. Kitért arra, hogy az SNS és a Hlas-SD frakciójában voltak problémák a távozások miatt, de ezeket sikerült megoldani, és biztosítani a kormánypártok parlamenti többségét. „Azért nehezebb most a kompromisszumkeresés, mert egyéni tárgyalásokat is kell folytatni, illetve a Vidék Pártjával is tárgyalni” – tette hozzá.

Szerinte a képviselői javaslatoknál időnként jóval nehezebben megy az egyeztetés. „Ha nem jutunk egyezségre, későbbre halasztjuk a döntést vagy a parlamenti szavazást és tovább tárgyalunk. Ez nem válság, ez kompromisszumkeresés, a koalíciós munka mindennapos része, és folytatjuk ezt a munkát” – hangsúlyozta. Ha megállapodnak, az SNS képviselői javaslatait is készek támogatni. „Amiben pedig nincs egyetértés, azt a jövő évi költségvetés elfogadása utánra halasztjuk, amikor már látni fogjuk, van-e mozgástér, anyagi keret az előterjesztett javaslatokra” – tette hozzá.

Richter szerint az ellenzék kezében az egyetlen eszköz, és gyakran él is vele, az a miniszterek és parlamenti tisztségviselők leváltására tett „parttalan” kísérletek.

„De már ezt az eszközt is lejáratták. Már nincs aktualitása és érvénye, ez az egyetlen politika, amire képesek, és úgy tesznek, mintha ez lenne a megoldás” – mondta.

A Smer-SD szerint az ellenzéki pártok nincsenek felkészülve a kormányzásra és az együttműködésre. „Most Noé történetével és valamiféle bibliai bárkával álltak elő, de először azt kellene tisztázni és világosan kimondani, ki a bárka és ki jelenti az özönvizet” – jelentette ki Tibor Gašpar (Smer-SD) parlamenti alelnök. Szerinte az előző kormány az utánunk az özönvíz jegyében kormányzott, romba döntötte az államháztartást, és például nem tudta kezelni a migrációs helyzetet. Gašpar hivatkozott Igor Matovič, a Slovensko elnökének többi ellenzéki pártot bíráló nyilatkozataira is. A Smer-SD elképzelhetetlennek tartja, hogy a PS és a KDH közösen kormányozzon.

Gašpar azt is bejelentette, hogy

a Smer-SD a tavalyi alkotmánymódosítással összefüggésben több olyan törvény módosítását készíti elő, amelyek a házasság meghatározásával kapcsolatosak.

Erről korábban már Robert Fico (Smer-SD) kormányfő is beszélt. Az alkotmányhoz kapcsolódóan követelte a végrehajtási jogszabályok elfogadását, hogy egyértelmű legyen: a külföldön házasságot kötött azonos nemű párok nem követelhetik a házasságuk elismerését a szlovák anyakönyvi hivatalokban.

TASR/Felvidék.ma