Emlékünnepély Nemesradnóton képeken

Pósa Lajos édesanyjára, Pósa Antalné Kovács Máriára (1825-1901) emlékeztek

Fotó: MátéGyöngyike/Felvidék.ma

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, a Nemesradnóti Református Egyházközség és a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete közösen szervezett emlékünnepséget 2025. szeptember 15-én Nemesradnóton.

Az esemény Pósa Lajos édesanyjának, Marcsa néninek állított emléket, és egyben az „Együtt éltünk! Együtt élünk…” című rendezvénysorozat záróalkalma is volt, amely projektet a Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatta.

A megemlékezés a temetőben kezdődött, ahol Nt. André János, szilicei lelkipásztor tartott istentiszteletet, majd koszorúkat helyeztek el Pósa Antalné Kovács Mária sírjánál. A méltóságteljes főhajtás után a résztvevők a református templomban folytatták az ünnepséget, ahol az ajnácskői Intró Énekegyüttes adott ünnepi koncertet.

Az esemény egyszerre volt meghitt családi megemlékezés és közösségi ünnep, amelyben a múlt és a jelen találkozott Pósa Lajos, az eredeti magyar gyermekirodalom megteremtőjének a szellemiségében. A helyi szervezetek összefogása méltó keretet adott ahhoz, hogy Marcsa néni alakja és öröksége, a szeretet példázata tovább éljen a nemesradnóti közösség emlékezetében.

Máté Gyöngyike felvételei

