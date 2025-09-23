Történelmi időutazás Rákóczival Kassa belvárosában

Kassa főutcája és a Kelet-szlovákiai Múzeum környéke szeptember 20-án a kuruc kor hangulatával telt meg: a múzeum szervezésében rendezték meg a Rákóczi Főherceg Fesztivált, II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 320. évfordulója alkalmából.

A program fénypontja a történelmi felvonulás volt, ahol korhű jelmezekben, hintóval és kuruc lovas kísérettel idézték fel a XVII–XVIII. század világát.

A résztvevők, akik között ott voltak a Budapestről Kassára érkező különjárat utasai, és a Szlovák Turisztikai Külképviselettől érkezők, s nem utolsósorban a szécsényiek, tanúi lehettek annak a ceremóniának is, amelyben Rákóczi fejedelemmé választását rekonstruálták.

Háromszázhúsz évvel ezelőtt, 1705. szeptember 12. és október 3. között tartották Szécsényben a rendi országgyűlést a Forgách-Lipthay kastély (ma kastélymúzeum) helyszínén. A gyűlésen részt vettek a főnemesség, köznemesség, egyházi és világi vezetők, a vármegyék küldöttei és városok képviselői. II. Rákóczi Ferenc szeptember 17-én lett vezérlő fejedelemmé a gyűlés által. Az országgyűlés megalkotta a rendi konföderációt, azaz a magyar rendek szövetkezését, mint politikai-közjogi formát, amely lehetővé tette olyan intézmények létrejöttét, mint pl. egy 24-tagú Szenátus, tanácsadó testület, kancellária stb. Számos államigazgatási és jogi kérdést is rendeztek: törvénykönyvet alkottak a kuruc seregek számára, meghatalmazták Rákóczit, hogy béketárgyalásokat folytasson a bécsi udvarral, és tárgyalások folytak vallási béke ügyében is. Az ünnepélyes fejedelmi beiktatás, vagyis Rákóczi hivatalos eskütétele, püspöki áldás és ünnepélyes szertartás szeptember 20-án történt Szécsényben.

Szécsény és Kassa múzeumai együtt ünnepelték II. Rákóczi nagyságos fejedelmet

A ceremónia előtt sor került a város és a Kassai Kelet- szlovákiai Múzeum és a szécsényi Forgách-Lipthay Kastélymúzeum együttműködési megállapodásának az aláírására.

Szécsényt hatvan fős delegáció képviselte. A kastélymúzeum és a Közművelődési Nonprofit Kft – Nosztalgia Múzeum dolgozói, a Derüs Asszonyok, a Fébé Társulat, civilek, továbbá önkormányzatuk képviseletében Csukáné Szerémy Andrea alpolgármester és Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet képviselő asszony érkeztek Kassára. A szécsényiekkel tartottak a hollókői Szent László Vitézei is, akik kuruc ruhákban és fegyverekkel vonultak fel. A sokszínű program mellett Kassa nevezetességeit is felkeresték a résztvevők.

Csukáné Szerémy Andrea, Szécsény alpolgármestere a Felvidék.ma-nak elmondta, a kapcsolat úgy jött létre, hogy a két múzeum az Interreg pályázat keretében közösen hozott létre egy projektet. Pályáztak, hogy Rákóczi tisztelete révén megszervezzék ezt a rendezvényt.

Hozzátette, hogy a szécsényi önkormányzat nagy örömmel csatlakozott a kassai eseményhez, hiszen így a helyi szellemiséget a fesztivál keretében is átélhették.

A szécsényi alpolgármester külön kiemelte a kassai vendéglátást: „Nagyon hálásak vagyunk a kassaiaknak, amiért lehetőségünk volt bejárni a várost, és részt venni a rendezvényen, ahol tényleg megidézték Rákóczi korának hangulatát. Nem véletlen, hogy II. Rákóczi Ferenc ennyire szerette ezt a várost több mint három évszázaddal ezelőtt” – mondta.

A projekt keretében a két múzeum a tudományos és kulturális területeken működik együtt: kiállítások cseréjében, konferenciák szervezésében, kiállítási technológiák átadásában, valamint határokon átnyúló pályázatokban vesznek részt. „De számomra ugyanolyan fontosak az emberi kapcsolatok, barátságok, amelyek ilyenkor kialakulhatnak” – hangsúlyozta Csukáné Szerémy Andrea.

Mint megtudtuk, Szécsény város is méltón ápolja Rákóczi-emlékét.

Az első, valódi megemlékezés 1935-ben zajlott, amikor a város lakossága összegyűjtötte a pénzt az első emlékműre. Azóta szinte minden évben ünnepelnek, létrejöttek további szobrok, a városházán pedig már 1906-ban elhelyeztek egy életnagyságú festményt a fejedelemről. A városban egy horgászegyesület, egy kertbarát kör és egy általános iskola is Rákóczi nevét viseli. A Szécsényben évente kiosztott „Rákóczi tallér” a legjobb tanulókat és sportolókat díjazza.

Szécsényben a 320 éves évfordulót idén egész héten keresztül ünnepelték: a megemlékezés fő eseménye a Rákóczi-szobornál tartott koszorúzás volt, melyet múzeumpedagógiai programok követtek, elsősorban gyerekek számára.

„Nagyon örülök, hogy részt vehettünk a kassai eseményen is, és köszönöm a szervezőknek a lehetőséget” – tette hozzá Csukáné Szerémy Andrea.

Kassán a fesztivál a családokat is megszólította

A rekonstruált katonai táborban fegyver- és hadibemutatók, valamint fiatal harcosok kiképzése zajlott, míg a gyerekeket kézműves műhelyek, történelmi játékok és interaktív kiállítások várták.

Nagy sikert aratott a solymász- és ragadozómadár-bemutató, amely élőben mutatta be a hajdani vadászatok világát.

Az egész napos programsorozat gasztronómiai különlegességekkel és koncertekkel egészült ki, mindenki valódi fejdelemi lakomában részesült. Az estét pedig látványos tűz-show zárta.

A fesztivál nemcsak Rákóczi emlékét ápolta, hanem hozzájárult a magyar–szlovák kulturális kapcsolatok erősítéséhez is. A szervezők szándéka szerint a kassai esemény hagyományteremtő, amely a jövőben is lehetőséget adhat a közös múlt ünneplésére.

