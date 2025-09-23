Első Párkányi Kórustalálkozó

Kevés olyan kisváros van, ahol öt felnőtt és több gyermekénekkar működik, magas szinten. Ez köszönhető annak is, hogy Párkányban, az alig tízezer lakosú kisvárosban két zeneiskola is működik, és az énekkarok karnagyai valamennyien zenei képzettségűek. Az énekkarok nemcsak hazai sikereket könyvelhetnek el, de külföldön is több helyen szerepeltek.

Első alkalommal a Csemadok Alapszervezet, és a Memoriae Patrum Honismereti Társulás szervezésében került sor „Hogyha lenne varázskrétám” címmel az I. Párkányi Kórustalálkozóra.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Alapiskola és a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola a környékbeli gyerekeket is vonzza, az utóbbinak pedig vidéken is vannak kihelyezett osztályai.

Mindkét iskolának van felnőtt és gyermekénekkara. A Csemadok helyi szervezetének már szintén több mint harminc éve van egy vegyes kórusa. Két éve a Szent Imre plébánia mellett kezdte működését az Ad Dominum egyházi női énekkar.

A műsorban fellépett a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola Gyermekkara.

A kórus jelenlegi karnagya Szilágyi Szilvia. Két művet adtak elő: Selmeczi György: Milleniumi óda III.tétel, és Farkas Ferenc – Forrai Miklós: Sose csüggedj el-spirituálé.

Zongorán kísért: Kurina József DiS. art.

A KATEDRA kamarakórus 2010-ben alakult a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola lelkes zenepedagógusaiból. Műsorukban felhangzott: Vicki Tucker Courtney: Jubilate Deo!

Andy Beck: Adoramus Te

Tillai Aurél: Délvidéki népdalok

Arr.: Lorenz Maierhofer: This Little Light Of Mine

Roger Emerson: Didn´t My Lord Deliver Daniel – vezényelt Czuczor Éva karnagy, zongorán kísért: Kovács Laura Mária, Fuvolán közreműködött: Mgr. Stella Bartman, DiS. Art.

A párkányi Szent Imre Plébániához tartozó Ad Dominum női kórus 2023 januárjában alakult liturgikus zenei szolgálat céljából.

Az esten Mária énekeket adtak elő az Anyaszentegyház kincseiből. A III-IV. századból származó eredeti latin nyelvű Mária énekek, antifónák hangzottak fel, nagy élményt nyújtó előadásukban.

A Stilla Pectus Kamarakórus 1983-ban kezdte meg működését Párkányban. Művészeti vezetője és karnagya 1991-től Papp Katalin. A régió művészeti életének évtizedek óta jelentős színfoltja. Műsorukban a következő dallamok hangzottak fel.

Szokolay Sándor: Ima rontás ellen Franz Schubert: Álljon a tánc Gárdonyi Zsolt: Magyar ének Camille Saint-Saens: Szól örömének

Vezényelt: Mgr. Papp Katalin DiS.art.

Zongorán közreműködött: Dagmar Járková, DiS.art.

Szólót énekelt: B. Mus. Janszo Orsolya

A Szivárvány Énekkar a Csemadok Párkányi Alapszervezete mellett működik. Az énekkar 1995-ben alakult, először női karként, később vegyes karrá alakultak. Repertoárjukban szerepelnek népdalok, szakrális művek és feldolgozások. Rendszeresen szerepelnek városi, falusi és külföldi rendezvényeken. A kórus jelenlegi karnagyai Hanza Rolanda és Kamanca Olga.

Székely dallamok- népdal Tóth Árpád: Pange Lingua Giacomo Gastoldi: A táncos Vas Lajos: Szüreti rigmusok

Vezényelt: Hanza Rolanda

Az igen színvonalas est műsorát a kórusok közös éneke zárta.

„Érzékeltetve ezzel, hogy együttes erővel, közösen mily csodás dolgok születhetnek. Azt gondolom a mai alkalom valóban egy lélekbalzsam volt mindannyiunk számára, s ne feledjük, hogy a zene ereje mily erővel bír”

– hangzott el a zárógondolat, a mindannyiunknak szóló üzenet Szekeres- Szigeti Máriától, az est konferáló háziasszonyától. Egyben megköszönte a rendezvény támogatóinak a segítő hozzáállást: Nyitra Megye és Párkány Város Önkormányzatának, a Bethlen Gábor Alapnak, a Convertis s.r.o.-nak, a Smurfit Kappa-nak, a Komp kávézónak, a Párkányi Református Egyházközösségnek, és Steiner Zsuzsanna vállalkozónak.

Majd a színpadra lépő valamennyi kórus az alábbi két művel búcsúzott a közönségtől, remélve, hogy jövőre folytatódik e sikeres találkozó.

Antonin Dvořák: Égi szent béke, jöjj

Papp Katalin vezénylésével

Maros Rudolf: Háros felől négy népdal

Hanza Rolanda vezénylésével.

Zongorán kísért Dagmar Járková

A rendezvényen részt vett Szabó Jenő a város polgármestere, Farkas Iván megyei képviselő, Muzsla község polgármestere, Izrael Diána a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának elnöke, Benyó Mónika, és Fekete László városi képviselők, és a helyi református és katolikus egyház lelkésze, Pólya Csaba ill. Fóthy Zoltán plébános.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma