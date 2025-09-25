Fico közölte, ha csütörtökön nem sikerül jóváhagyni az alkotmánymódosítást, lezárják a témát

Ha csütörtökön nem sikerül jóváhagyni az alkotmánymódosítást, a Smer-SD lezárja ezt a témát – közölte Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök. Azt mondta, ez az utolsó alkalom, hogy a Smer-SD 42 képviselője kész támogatni a javaslatot. Fico szerint a 78 koalíciós képviselő támogatja a módosítást, ezzel a koalíció teljes mértékben betöltötte a szerepét. Hozzátette, Ján Ferenčák (Hlas-SD) gyakorlatilag már nem tagja a koalíciónak.

Fico közölte, nem lesz titkos a szavazás. „Nem lesz titkos szavazás, normális, nyilvános szavazás lesz” – jelentette ki a miniszterelnök. Ján Richter, a Smer-SD parlamenti frakciójának vezetője elmagyarázta, a titkos szavazással azt akarták lehetővé tenni, hogy az ellenzéki képviselők – Slovensko, Za ľudí, KÚ – szabadon támogathassák az alkotmánymódosítást. Mivel a Slovensko mozgalom már bejelentette, hogy a képviselői nem vesznek részt a titkos szavazáson, Richter szerint ez a javaslat értelmét vesztette.

„Ez az utolsó alkalom, hogy a Smer 42 képviselője kész arra, hogy megszavazza ezt az alkotmánymódosítást. Nem hagyjuk zsarolni magunkat, kormánypárt vagyunk, nemcsak az állam működéséért vagyunk felelősek, hanem az értékrendjéért is” – jelentette ki Fico.

Mint mondta, jelenleg gyakorlatilag csak 78 képviselője van a koalíciónak. Közölte, hogy minden készen áll, nemzetközi szinten is egyeztettek. Aláhúzta, hogy ami a módosítást illeti, engedtek az ellenzéknek, amikor beemelték a KDH és az Alkotmánybíróság módosító javaslatait. „Ez az utolsó alkalom, amikor a Smer-frakció a 42 szavazatával hajlandó biztosítani az alkotmánymódosításhoz szükséges szavazatoknak majdnem a felét” – hangsúlyozta.

Fico hozzátette, ha nem szavazzák meg a módosítást, történelmi esélyt szalaszt el az ország. Azt mondta, a Smer-SD elfogadhatatlannak tartja, hogy valaki csak azért utasítsa el a javaslatot, mert nem ért egyet a Smer-SD-vel és a kormánnyal. Nem akarják kukába dobni a kidolgozott javaslatot, és nem akarnak senkinek a táskahordozója lenni. Leszögezte, hogy a kormány felelős az állam helyes értékrendjéért is.

Ferenčák nem támogatta a konszolidációs csomagot, Fico szerint ezzel gyakorlatilag kilép a Hlas-SD frakcióból, bár azt nem tudja, milyen hivatalos döntés születik az ügyben. Azt mondta, a Hlas-SD parlamenti frakciója gyakorlatilag szétesett, mivel már a negyedik képviselője távozik.

TASR/Felvidék.ma