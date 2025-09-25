„Konszolidációs intézkedések nélkül az ország csődbe menne”

Ha nem hoznánk konszolidációs intézkedéseket, Szlovákia csődbe jutna. Az állam nem tudna nyugdíjakat fizetni, nem lenne képes a gyermeket nevelő anyák támogatására, vagy szociális ellátásban részesíteni a legkiszolgáltatottabbakat, jelentette ki Matúš Šutaj Eštok, a koalíciós Hlas párt elnöke a konszolidációs csomag parlamenti jóváhagyásával kapcsolatos sajtótájékoztatón.

„Egyszerűen fogalmazva, Szlovákia csődbe jutna. És ezért, ha felelős kormány akarunk lenni, s a Hlas mindig is felelős tagja kívánt lenni ennek a kormánykoalíciónak is, szükséges volt, hogy olyan intézkedéseket fogadjunk el, amelyekről hónapok óta egyeztettünk koalíciós partnereinkkel, minden lehetséges kompromisszum keretében” – magyarázta Šutaj Eštok.

Ezzel összefüggésben a pártelnök köszöntet mondott a konszolidációs csomagot összeállító Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszternek a konstruktív párbeszédért. Egyúttal köszönetét fejezte ki a koalíciós partnereknek is, hogy mindig tiszteletben tartották a Hlas-SD álláspontját.

Párttársa és a parlament elnöke, Richard Raši kiemelte a képviselői fizetések befagyasztását, valamint a többi állampolgárhoz képest 10%-kal megnövelt adóteher viselését. „Ezért szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, mivel ez a képviselői fizetésekkel kapcsolatos kezdeményezés a mi klubunkból indult ki” – tette hozzá Raši.

Bírálta Igor Matovič, a Slovensko mozgalom vezetőjének a parlament szerdai (szeptember 24.), konszolidációs intézkedésekről szóló ülésén tanúsított viselkedését. Szólt a mozgalom képviselőinek vulgáris megjegyzéseiről és agresszív magatartásáról. Bejelentette, hogy olyan javaslatot kívánnak kidolgozni, amely szerint a vulgáris kifejezéseket használó képviselőket a teljes fizetésük összegéig terjedő bírsággal sújtanák.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk