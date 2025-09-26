A parlament 90 szavazattal jóváhagyta az alkotmánymódosítást

A Szlovák Nemzeti Tanács képviselői pénteken 90 szavazattal jóváhagyták a Szlovák Köztársaság Alkotmányának módosítását. Az ország legfelsőbb szintű jogi normája ezentúl kifejezetten két nemet – a férfit és a nőt – fog rögzíteni. A változtatások célja a szlovák államiság megerősítése az értékalapú és kulturális-etikai kérdésekben.

A kormánykoalíciós képviselők mellett az ellenzéki KDH frakció tagjai is támogatták a javaslatot, kivéve František Majerskýt és František Mikloškót, ők nem szavaztak. Igennel voksolt továbbá három képviselő a Slovensko, Za ľudí és KÚ frakcióból: Richard Vašečka, aki ezt előzetesen jelezte, valamint Marek Krajčí és Rastislav Krátky. A koalíciós képviselők közül egyedül Ján Ferenčák (Hlas-SD) nem támogatta a módosítást, ő ugyanis nem volt jelen a szavazáskor.

A jóváhagyott kormányzati javaslat indoklása szerint:

„A hagyományos értékek védelmének megerősítése kulcsfontosságú Szlovákia kulturális örökségének megőrzése és a jogbiztonság garantálása szempontjából. Az alkotmánymódosítás így a Szlovák Köztársaság Alkotmányának preambulumában is szereplő kulturális örökség védelmének igényére reagál, amely különösen a férfi és nő közötti házasság egyedülálló jellegének elismeréséhez kapcsolódik.”

A módosítás kiemeli Szlovákia szuverenitását az alapvető kulturális és etikai kérdésekben, így például az élet és az emberi méltóság védelmében, a magán- és családi élet, a házasság, a szülői jogok és a család, valamint a nyelv és a kultúra területén. Ezek a szempontok különösen az egészségügy, a nevelés és az oktatás területére vonatkozóan kapnak hangsúlyt.

Az alkotmánymódosítás kiszélesíti a szociális jogok szabályozását is, különös tekintettel a család szerepére és a szülői jogok megerősítésére. A szöveg tartalmazza a koalíció, a KDH és a KÚ képviselői által közösen beterjesztett, júniusban elfogadott módosító javaslatot is. Ennek értelmében az alkotmányba bekerül a béranyaság tilalma, valamint a gyermek joga, hogy ismerje saját szüleit. Kimondásra kerül, hogy az anya nő, az apa férfi. A módosítás emellett a nem fogalmát biológiai kritériumok alapján határozza meg, és megerősíti a szülők jogait az oktatásban.

Az új rendelkezések 2025. november 1-jén lépnek hatályba.

BN/Felvidék.ma/TASR