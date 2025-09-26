Folyómentő kiállítás és Upcycling műhely Bésben

A PET Kupa Egyesület és Bés önkormányzata közös szervezésében valósult meg szeptember 25-én az a szemléletformáló GoBodrog projekt, amely célja, hogy a gyerekek és a helyi közösségek játékos módon ismerkedjenek meg a folyók védelmével és a hulladék újrahasznosításának lehetőségeivel.

Folyómentő kiállítás és az Upcycling műhely interaktív rendezvényére elsősorban a környék kisiskolásai és óvodásai érkeztek, akik játékos formában tanulhattak a természetvédelemről, a folyók fontosságáról, valamint arról, hogyan lehet a hulladékot új értékké alakítani.

Az újrahasznosítási műhelyben a gyerekek kipróbálhatták a műanyag feldolgozását lehetővé tevő gépeket, miközben a Folyómentő kiállításhoz tárlatvezetés is társult.

Zsiro Attila, Bés polgármestere kiemelte, hogy a mostani esemény a programsorozat első állomása: „A későbbiekben nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket, településvezetőket és döntéshozókat is szeretnénk megszólítani. A projekt részeként egy folyómentő központot is kialakítunk, amely állandó kiállítással, raktárral és közösségi térrel fog működni.” Aláhúzta: célunk, hogy csökkentsük a Bodrog hulladékterhelését.

Berberovics Krisztián, a magyarországi partner részéről a PET Kupa Egyesület projektkoordinátora, aki egyben „folyómentő” és „PET kalóz” is, ismertette, hogy a GoBodrog -#gobodrog projekt az Interreg magyar–szlovák program keretében valósul meg három fél együttműködésével: a magyarországi Olaszliszka és Szegi, valamint a felvidéki Bés – működik együtt. A céljuk, hogy csökkentsék azon hulladék mennyiségét, ami a Bodrogról nem jut tovább és olyan jó gyakorlatokat mutassanak be, mint ez a jelenlegi szemléletformáló nap. A projekt 2024-ben indult és 2026 őszéig tart. Ennek során szemléletformáló akciók mellett folyótisztító rendezvényeket is szerveznek Magyarországon és Szlovákiában. „Akár száz ember is összegyűlik ilyenkor, hogy közösen tisztítsuk meg a folyót. Bízunk benne, hogy jövőre Bésen és a Latorcán is elindulhat egy hasonló kezdeményezés” – tette hozzá Berberovics Krisztián.

A szakember felhívta a figyelmet a hulladék összetettségére:

nemcsak PET-palackokkal találkoznak, hanem fémmel, üveggel, sőt, hűtőszekrényekkel is. A Latorca vizében például nagyon sok az üveg, ami egy árvíz után az ártérben marad.

A PET Kupa korábbi tapasztalatai szerint a probléma határokon átnyúló, ezért a nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú. „Közös a folyónk, közös a felelősségünk is. Minél közelebb a forráshoz sikerül megelőzni a szennyezést, annál kevesebb hulladék kerül lejjebb” – emelte ki Berberovics Krisztián.

Bés település csatlakozása egy mintaprojektnek is mondható, hiszen a cél, hogy minél több felvidéki település csatlakozzon és minél több folyómentő központ létesüljön. A projekt része a bési Folyómentő Központ létrehozása is, amely lehetőséget biztosít majd a helyieknek és civil szervezeteknek, hogy saját folyótisztító akciókat indítsanak.

OT, NT/Felvidék.ma