Pálinka és tradíció Tornalján

A Tornaljai Városnapokat szeptember 27. és október 6. között rendezik meg Tornalján. A rendezvények keretén belül többféle programra kerül sor,vannak koncertek, versenyek, könyvbemutatók, megemlékezések, őszi vásár és egyéb közösség, illetve kulturális események.

A városnapokhoz kapcsolódik a pálinka‑ és párlatverseny, pálinkakóstoló, s a Szlovákiai Pálinka Lovagrend felvonulása is.

Céljuk, hogy bemutassák a pálinkafőzés hagyományait, történelmét, valamint a régió sajátosságait.

A második Gömör vármegye Pálinka- és Párlatverseny ünnepélyes eredményhirdetésén Győrfi Erika Tornalja város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve a zsűri tagok munkáját, aminőségi pálinkafogyasztás kultúráját és az ital iránti tudatos tisztelet kialakítását.

Varga Imre a Szlovákiai Pálinka Lovagrend nagymestere beszédében összehasonlította az előző éven benevezett minták és az idei párlatok mennyisége és minősége közötti különbséget „egyértelmű, hogy ez a növekedés eredményezi azt, hogy az egyes versenyzők visszajelzést kaptak, melyek a tavalyi év folyamán felmerülő hibákat és a pálinka minőségét érintette, ezért az idei évben több versenymintával jelentkeztek.” Reményét fejezte ki, hogy folytatódik ez a nemes hagyomány és lehetőség adódik továbbra is a kézműves pálinkafőzőknek, hogy bemutassák termékeiket, új ízeket, technológiákat.

A verseny folyamán 220 tétel került bírálatra, ebből 35 oklevelet, 36 bronz, 55 ezüst, 76 arany, 8 champion minősítést ítélt meg a zsűri.

Egy párlat Tornalja város legjobb pálinkája, valamint egy párlat Gömör vármegye pálinkája díjban részesült.

A kategóriánkként a győztesek a következő személyek lettek: alma kategória (alma, körte, birs) – Ráki Viktor, cseresznye – meggy kategória – Kovács Kalap Gábor, szilva kategória – Tímár Zoltán, szőlő kategória – Kováč Róbert ,barack- őszibarack kategória – Kovács Kalap Gábor, erdei gyümölcs kategória – Molnár Radko, bogyós gyümölcs kategória – Kovács Gábor, egyéb vegyes gyümölcs kategória – Icso Sándor, Tornalja város legjobb pálinkája – Bodor István, Gömör vármegye legeredményesebb pálinkája – Tóth Gábor.

A pálinka fesztivál különleges élményt nyújtott azoknak, akik szeretik felfedezni a pálinkák gazdag íz világát. Az igazán jó pálinka illata is figyelmet érdemel, érdemes megismerni az illatvilágát, majd jöhet a kóstolás. Az eredményhirdetést követően a megmérettetésre szánt párlatokat itt is megkóstolhatták a résztvevők. Egy ilyen kóstolás igazi kaland, ahol a gyümölcsök felhasználásával készült különlegességek bemutatására összpontosítanak, és nemcsak az italokat, hanem az ízeket és a történeteket is megismerhetik az érdeklődők.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma