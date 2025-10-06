Home Művelő Mit tud kezdeni a filozófia és az irodalom a szerelemmel?
Mészáros András előadása Füleken

Október 10-én prof. Mészáros András laikusok számára is közérthető előadását hallgathatja meg a füleki közönség, melynek címe „Arisztotelész esete Phyllisszel, azaz mit tud kezdeni a filozófia és az irodalom a szerelemmel”.

A pozsonyi Comenius Egyetemen végzett, majd ugyanitt professzorként és tanszékvezetőként tevékenykedő filozófiatörténész eddigi tartalmas pályafutása során vezetője volt a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Nemzeti és Nemzetiségi Kultúrák Intézetének, valamint tudományos munkatársa volt a Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének. 2013-tól a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács alelnöki, 2017-től pedig elnöki posztját tölti be.

Szerzőként megjelentetett már jó néhány, főként a filozófia történetét és kiemelt területeit érintő művet, illetve tartott e témában számos előadást, mind a szakmai, mind a széles nyilvánosság részére.

A most következőt illetően „a szerelmet az antik filozófiában, a középkor és a reneszánsz szerelemértelmezését, illetve a modern kor szerelemfelfogását” választotta témául.

Az előadás a Füleki Vármúzeum és a Füleki Városi Művelődési Központ társszervezésében a művelődési ház bábtermében valósul meg, 17 órától, magyar nyelven.

Az előadás a Szlovákia Magyar Akadémiai Tanács „Tudomány közérthetően” című előadássorozatának része.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

