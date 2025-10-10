Közösségünk örökölt traumáiról szól a Bagoly mondja podcast új adása

Emlékezésről és felejtésről, identitásról és nemzedékek örökségéről szól a Bagoly mondja legfrissebb adása, amelyben Tóth Erzsébet Fanni pszichológus, traumakutató, a bécsi Sigmund Freud Egyetem oktatója, dékánhelyettese többek között azt is elmondja, hogyan ismerhetjük fel az örökölt traumáinkat és mit is kezdhetünk azokkal.

A podcast az ismert podcast platformokon kívül meghallgatható a Fórum Intézet podcast-odalán és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma