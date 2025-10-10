Home Ajánló Közösségünk örökölt traumáiról szól a Bagoly mondja podcast új adása
Ajánló

Közösségünk örökölt traumáiról szól a Bagoly mondja podcast új adása

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Emlékezésről és felejtésről, identitásról és nemzedékek örökségéről szól a Bagoly mondja legfrissebb adása, amelyben Tóth Erzsébet Fanni pszichológus, traumakutató, a bécsi Sigmund Freud Egyetem oktatója, dékánhelyettese többek között azt is elmondja, hogyan ismerhetjük fel az örökölt traumáinkat és mit is kezdhetünk azokkal. 

A podcast az ismert podcast platformokon kívül meghallgatható a Fórum Intézet podcast-odalán és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nemzetközi sikerek a magyar közmédiában

Mezey Györgyre emlékezik a közmédia

Ravasz József: Dunaszerdahelyi prímások és zenészdinasztiák

Dobai Péterre emlékezik a közmédia

Varsói találkozó az orosz irodalom fenegyerekével: Viktor Jerofejevvel

Tóth László: Időutazás II.

Azt beszélik: könnyed, humoros, olykor komolyabb hangvételű talkshow...

Nagykorú lett a Nemzeti Vágta – a Nemzeti...

Csáky Pál: A másik én

Fülöp Antal: Az elszabadult harsona

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma