Novemberben indul a Pozsony–Kassa repülőjárat

November 21-én indul a Wizz Air légitársaság Pozsonyi–Kassa járata, az első gép 6.30-kor száll fel – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök.

Hozzátette, a járat újraindítását már az előző kormányzása alatt, 2016-tól tervezte, de az akkori közlekedési miniszternek mások voltak a prioritásai. „Ráž miniszter úrnak a kinevezésekor azt mondtam, tegyen meg mindent a járat újraindításáért, és ő pozitívan reagált, amit nagyra értékelek” – mondta Fico.

Azt is kijelentette, Európában két fő akadálya van a fejlődésnek: a közbeszerzés és a nem hatékony politikai rendszerek. „Valószínűleg rövidebb ideig tartott volna, de mindennek nem bonyolult procedúrán kell keresztülmennie” – tette hozzá Fico azt is elmondta, jó döntés volt 2006-ban a repülőtér tervezett privatizálásának megszüntetése, azóta sok fejlesztést valósult meg, és nem zárja ki a további bővítését sem.

Bár a 2019-es rekordot még nem sikerült megdönteni, de szerinte az akkori 2,3 milliós utasszámot megközelíti idén a repülőtér. Felszólította Jozef Ráž (Smer-SD-jelölt) közlekedési minisztert, hogy tegyen meg mindent a repülőtér fejlesztése érdekében.

TASR/Felvidék.ma