Elhunyt Földes Imre Erkel Ferenc-díjas zenetörténész

Életének 92. évében elhunyt Földes Imre Erkel Ferenc-, Prima és Moholy-Nagy-díjas zenetörténész – tudatta a Zeneakadémia az MTI-vel.

A szombaton elhunyt Földes Imre a magyar zenetörténet-oktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége volt – olvasható az intézmény honlapján.

Földes Imre 1934. március 8-án született Budapesten. Zongoratanulmányait a Goldmark Zeneiskolában kezdte 1943-ban, 1949 és 1955 között a budapesti Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakiskola zeneszerzés szakán tanult, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakán végzett Viski János növendékeként 1960-ban.

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola zenetörténet-, zeneirodalom-, zeneelmélet- és szolfézstanára volt 1961-től 1966-ig, 1961 és 2003 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetében, az 1960-as-70-es években a Magyar Iparművészeti Főiskolán, majd 1971-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi ágazatán tanított zeneelméletet, szolfézst és zenetörténetet.

Oktatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, az Eötvös József Kollégiumban és az Országos Közművelődési Központ Karnagyi Továbbképzőjén is. A budapesti TIT József Attila Szabadegyetemén 1960-tól kezdve csaknem 60 évfolyamon keresztül tartott zenetörténeti, zeneelméleti, művelődéstörténeti előadásokat.

A Magyar Rádióban 1972 és 1977 között Magyar zeneművek, 1976 és 1981 között Mindenki zeneiskolája, 1996 és 2001 között Zenetörténet mindenkinek címmel tartott előadássorozatokat, A hét zeneműve sorozatban 25 előadása hangzott el.

Előadásokat és szakmai továbbképzéseket tartott Magyarországon és a világ számos helyén, nagy figyelmet szentelve a 20. századi zenének és a kortárs magyar szerzők munkásságának. Nyilvános beszélgetéseket folytatott magyar zeneszerzőkkel, amelyek jórészt nyomtatásban is megjelentek (Harmincasok, Metszet).

Nyugalmazását követően speciális kollégiumokat tartott, zenei-művészettörténeti tanulmányutakat szervezett és vezetett Itáliába, Németországba, valamint fesztiválokra Ausztriába és Lengyelországba.

Több tisztséget betöltött, többek között a TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat Zenei Szakosztályának elnöke, a FÉSZEK Művészklub alelnöke, majd tiszteletbeli alelnöke, a Zenetanárok Társaságának (ZETA) tiszteletbeli választmányi tagja volt.

