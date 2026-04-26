Közösségi eseménnyel nyitotta meg kapuit a felújított Hungaroring

A Hungaroring Tiéd a Ring! elnevezéssel négyezer fős közösségi rendezvénnyel ünnepelte vasárnap, hogy befejeződött a mogyoródi Forma–1-es versenypálya történetének legnagyobb felújítása. A pálya ezzel ismét megnyílt a tesztelők, versenyzők, vállalati rendezvények, konferenciák és a nagyközönség előtt.

A látogatók a program során sétálhattak vagy futhattak a pálya aszfaltján, részt vehettek pilatesórán a tetőteraszon, vezetett túrákon ismerhették meg az új főépületet és főlelátót, valamint bepillantást nyerhettek a sportbírók és a gyorsbeavatkozók munkájába.

A Hungaroring stratégiai fejlesztési programja 2023-ban közműfejlesztéssel indult, majd megújult a főbejárat, felépült a műveleti operatív központ, kiszélesítették a paddockot, kialakították a főlelátó mögötti rendezvényteret, végül elkészült az új főépület és főlelátó is.

Az új főépületben 36 versenybox, 4 technikai box, étterem, VIP-terület, sajtóközpont és versenyirányítási központ kapott helyet. A 13 ezer négyzetméteres, fedett főlelátó 10 ezer néző befogadására alkalmas, VIP-terasszal és kommentátorfülkékkel egészült ki. A főépületet és a főlelátót a célegyenes elején és végén egy-egy alagút köti össze.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a fejlesztés nem csupán esztétikai vagy technikai előrelépés, hanem infrastrukturális szempontból is a világ élvonalába emeli a Hungaroringet.

A létesítmény a felújítás után egész évben működő, multifunkcionális rendezvényközpontként szolgálhat, amely világbajnoki futamok, Forma–1-es tesztek, országos bajnoki versenyek, élményvezetések, nyílt napok, konferenciák és céges rendezvények fogadására is alkalmas.

Az idei Forma–1-es Magyar Nagydíjat július 24. és 26. között rendezik. Vasárnapra már minden jegy elkelt, péntekre és szombatra még kaphatók belépők.

MTI/Felvidék.ma