Közösségi eseménnyel nyitotta meg kapuit a felújított Hungaroring
Közösségi eseménnyel nyitotta meg kapuit a felújított Hungaroring

Mogyoród, 2026. április 26. Érdeklődők a Tiéd a Ring! elnevezésű szezonnyitó nyílt napon a mogyoródi Hungaroringen 2026. április 26-án. MTI/Kovács Márton

A Hungaroring Tiéd a Ring! elnevezéssel négyezer fős közösségi rendezvénnyel ünnepelte vasárnap, hogy befejeződött a mogyoródi Forma–1-es versenypálya történetének legnagyobb felújítása. A pálya ezzel ismét megnyílt a tesztelők, versenyzők, vállalati rendezvények, konferenciák és a nagyközönség előtt.

A látogatók a program során sétálhattak vagy futhattak a pálya aszfaltján, részt vehettek pilatesórán a tetőteraszon, vezetett túrákon ismerhették meg az új főépületet és főlelátót, valamint bepillantást nyerhettek a sportbírók és a gyorsbeavatkozók munkájába.

A Hungaroring stratégiai fejlesztési programja 2023-ban közműfejlesztéssel indult, majd megújult a főbejárat, felépült a műveleti operatív központ, kiszélesítették a paddockot, kialakították a főlelátó mögötti rendezvényteret, végül elkészült az új főépület és főlelátó is.

Az új főépületben 36 versenybox, 4 technikai box, étterem, VIP-terület, sajtóközpont és versenyirányítási központ kapott helyet. A 13 ezer négyzetméteres, fedett főlelátó 10 ezer néző befogadására alkalmas, VIP-terasszal és kommentátorfülkékkel egészült ki. A főépületet és a főlelátót a célegyenes elején és végén egy-egy alagút köti össze.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a fejlesztés nem csupán esztétikai vagy technikai előrelépés, hanem infrastrukturális szempontból is a világ élvonalába emeli a Hungaroringet.

A létesítmény a felújítás után egész évben működő, multifunkcionális rendezvényközpontként szolgálhat, amely világbajnoki futamok, Forma–1-es tesztek, országos bajnoki versenyek, élményvezetések, nyílt napok, konferenciák és céges rendezvények fogadására is alkalmas.

Az idei Forma–1-es Magyar Nagydíjat július 24. és 26. között rendezik. Vasárnapra már minden jegy elkelt, péntekre és szombatra még kaphatók belépők.

MTI/Felvidék.ma

Ezek is érdekelhetik

Orbán Viktor visszaadja mandátumát

Átadták a Potápi Tehetségprogram okleveleit

Ukrajna hajlandó azerbajdzsáni helyszínen tárgyalni Oroszországgal

Magyarországon idén is nőhet a csoportos utazások száma

Semjén Zsolt lemondott a KDNP elnöki tisztségéről, de...

Kritikus és ritka ásványkincsekről szóló stratégiai partnerségi megállapodást...

A pozsonyi sortűzről szóló darab budapesti ősbemutatójára készülnek

Az Országgyűlés csaknem 450 törvényjavaslatot fogadott el a...

XIV. Leó: új hozzáállásra van szükség a béke...

Az EU újabb szankciókat fogadott el Oroszországgal szemben

