A külföldi szavazásról vitáznak a parlamenti képviselők

A választójogi törvény kormánypárti módosító javaslatáról vitázik a parlament, az ellenzék nem ért egyet azzal, hogy eltöröljék a külföldi levélszavazást. Szerinte ez kifejezetten a jelenlegi ellenzéki tábor szavazóit korlátozza. Tibor Gašpar (Smer-SD) parlamenti alelnök ismét kijelentette, a postai úton történő szavazás visszaélésekre ad lehetőséget.

Gašpar azt emelte ki, hogy a külföldön leadott szavazatok nem tükrözik a parlamenti választás eredményét.

„Nagyon eltérnek a Szlovákiában leadott szavazatok eredményétől. Szerintem óriási erőfeszítéseket tesznek a választás és a kampány manipulálása érdekében”

– jelentette ki Gašpar.

Michal Šimečka, a PS elnöke azzal válaszolt, még csak a gyanúja sem merült fel, hogy bárki csalt volna a külföldön leadott szavazatokkal, és a kormánypártok az ellenzék külföldön élő szavazóit akarják korlátozni választójoguk gyakorlásában.

„A céljuk, hogy minél kevesebben adják le külföldön a szavazatukat, így a kormánykoalíció pártjai jobb eredmény érjenek el”

– mondta, hozzátéve, ezt a szándékukat még titkolni is próbálják.

A módosítás első olvasatban van, a Smer-SD terjesztette elő. A javaslat szerint külföldről már nem lehetne postai úton szavazni, csakis a szlovák nagykövetségek épületében, de a parlamenti választás mellett kiterjesztenék ezt a lehetőséget a közvetlen államfőválasztásra is. Emellett megemelnék a választási letétet a parlamenti és az európai parlamenti választáson induló pártok számára.

