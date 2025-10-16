Vandálok rongálták meg a rimaszécsi zsidó temető síremlékeit

Ambrúzs Zoltán, a Rimaszécsi Hírvivő szerkesztője tette közzé, milyen szomorú látvány fogadta október 15-én délelőtt a rimaszécsi zsidó temetőben.

„Ismeretlen tettesek, vandál módon – egy síremlék kivételével – az összes síremléket ledöntötték, összetörték! Az általuk okozott felbecsülhetetlen anyagi káron kívül megalázó erkölcsi kár érte községünket. Rimaszécs község lakossága nevében követeljük a vandál tettesek kézre kerítését és az okozott kár megtérítése mellett a tettesek szigorú megbüntetését” – írta a Rimaszécsi Hírvivő Közösségi Lap.

Másnap, október 16-án a rendőrség közösségi oldalán tájékoztatott az esetről. Közlésük szerint Rimaszécsen (Rimaszombati járás) a kora reggeli órákban riasztották a helyszínre a járőröket, miután telefonos bejelentés érkezett arról, hogy a helyi temetőben több síremléket is megrongáltak.

„Az eset a temető azon részében történt, amely a zsidó vallási közösséghez tartozik. A helyszínen a rendőrök megállapították, hogy összesen húsz síremléket döntöttek le vagy rongáltak meg. A keletkezett anyagi kár mértékét egyelőre nem állapították meg. Az ügyben a rendőrség „a végső nyugalom helyének meggyalázása”, kegyeletsértés bűncselekményének gyanújával indított eljárást” – írták.

Hozzátették, az elkövetőt akár két évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik ezért az értelmetlen kegyeletsértő tettért.

A helyiek szerint a rongálás nemcsak anyagi kárt, hanem a közösség számára erkölcsi sebet is okozott. Többen felvetették, hogy szükség lenne a temető védelmének megerősítésére és biztonsági kamerák kihelyezésére, hogy hasonló eset többé ne történhessen meg.

„Telefonos bejelentés után a rendőrség végre megkezdte a nyomozást az ismeretlen személyek kézre kerítésére, akik vandál módon megrongálták a rimaszécsi zsidó temetőben lévő síremlékeket. A tettesek két éves börtönbüntetésre számíthatnak! Arról azonban nem szólnak a hírek, hogy ki fogja megtéríteni az okozott károkat, és ki fogja helyreállítani a ledöntött síremlékeket…” – jegyezte meg újabb bejegyzésében Ambrúzs Zoltán.

Ebben a temetőben vannak eltemetve Radnóti Miklós nagyszülei, Glatter Jónás és Groszman Katalin is.

Forrás: Rimaszécsi Hírvivő Közösségi Lap

HE/Felvidék.ma