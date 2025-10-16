Az idősek napját ünnepelték Dunamocson

Október közepén ismét megtelt élettel a gyönyörűen felújított dunamocsi kultúrház, ahol mintegy százötvenen vettek részt a hagyományos idősek napi ünnepségen.

A rendezvényen Banai Tóth Pál polgármester köszöntötte a vendégeket, köztük Becse Norbert, Gyarmati Tihamér és Orosz Örs Nyitra megyei képviselőket. A polgármester köszöntőjében kitért arra is, hogy a teljesen felújított kultúrházban ez az első rendezvény. Mint mondta, a faluban folyamatosan haladnak a felújításokkal: megújult a tűzoltószertár, a buszmegállók, parkosították a települést és legújabban egy tízlakásos bérház is épül. „Azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak fontos, és az idősek is örömmel látják, hogy az unokák, a dédunokák egy erős, összetartó, fejlődő közösségben és szépülő faluban élnek a Duna partján” – fogalmazott.

A Magyar Szövetség megyei képviselői a másod-és harmadosztályú utak felújításáról, a közúti táblák kétnyelvűsítéséről és a települést érintő konkrét megyei fejlesztésekről is szóltak, kiemelve, hogy a magyarlakta régiókba érkező megyei támogatások az 54 fős testületben a Magyar Szövetség erős, 18 tagú frakciója érdekérvényesítő képességének köszönhető.

Az ünnepi műsor a Dunamocsi Egyesített Alapiskola és Óvoda diákjainak összeállításával folytatódott, akik versekkel, tánccal és dalokkal köszöntötték a nagyszülőket. Őket követte a Mákvirágok citeracsoport, melynek tagjai népdalcsokorral teremtettek meghitt hangulatot a közönség számára.

A műsor után finom vacsora várta a meghívottakat, majd Kovács László harmonikajátékával gondoskodott a jókedvről és a táncról.

Az esemény ismét bebizonyította, hogy Dunamocs közössége megbecsüli és szeretettel ünnepli az idősebb generációt – akiknek élettapasztalata és kitartása mindannyiunk számára példaként szolgál.

Felvidék.ma