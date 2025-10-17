Az élet játék élménykonferencia ismét Komáromban

November végén újra a tanulás, az inspiráció és a kapcsolódás színterévé válik Komárom. A TANDEM civil szervezet szervezésében valósul meg november 28-án és 29-én Az élet játék élménykonferencia elnevezésű szakmai alkalom. A Komáromban megvalósuló konferenciára november 18-ig várják az érdeklődők jelentkezését.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható: „A TANDEM szervezésében megvalósuló kétnapos szakmai és közösségi esemény várja mindazokat, akik hisznek abban, hogy a tanulás élmény, az önfejlesztés pedig közös kaland is tud lenni.”

Majd hozzáteszik,

a konferencia nemcsak a pedagógusoknak szól, hanem várják a nyitott, inspirálódni vágyó szülőket, nagyszülőket és egyetemistákat is tapasztalatcserére és új megközelítések megismerésére.

A november végi szakmai rendezvényen a szervezők a jóllétet, a tudatos jelenlétet és a mentális egészséget helyezik előtérbe, reagálva korunk legfrissebb és legégetőbb problémáira.

„A két nap során olyan témákat járhatnak majd körül a résztvevők, amelyek nemcsak szakmailag, hanem emberileg is kínálnak lehetőséget az önreflexióra, szemléletváltásra” – fogalmaznak a szervezők.

A 2025-ös rendezvény központi témái a digitális kor kihívásai, az egyensúlykeresés, a stresszkezelés, a neurodivergencia és a szülői szerep különböző aspektusai.

A nagy érdeklődésre való tekintettel kiemelt figyelmet kapnak a tanulásmódszertani workshopok.

A két nap során plenáris előadások, interaktív műhelyek, játékos élménypedagógiai foglalkozások és tartalmas beszélgetések várják az érdeklődőket. Péntek este például egy különleges színházi élményben lesz részük a jelenlévőknek. Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós Kártyajáték-estje várja őket. Ez a programpont egy nyitott esemény lesz, tehát nemcsak a konferencia résztvevőit, hanem az érdeklődő helyieket is várják majd a szervezők. Csakúgy, mint a Jókai Mór születésének 200. évfordulójára emlékező interaktív városi sétára, amely mindkét nap délutánján Sz. Csekei Tímea vezetésével zajlik majd – folytatják a programok ismertetését a szervezők.

Az előadók és workshopszervezők között olyan szakemberek szerepelnek, mint Al Ghaoui Hesna író, újságíró, Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, Pál Feri mentálhigiénés szakember, valamint Szél Dávid tanácsadó szakpszichológus, akik más-más nézőpontból járják körbe a tudatos jelenlét, a reziliencia, a tanulás és a kapcsolódás kérdésköreit.

„Az élménykonferencia csapata ígéri, hogy a visszatérőket a jól megszokott, befogadó légkör és inspiráló hangulat várja, miközben akad majd új felfedeznivaló is. Az első alkalommal érkezők pedig megtapasztalhatják, milyen az, amikor az önfejlesztés és a kapcsolódás egy felejthetetlen élménnyé olvad össze” – húzták alá a szervezők.

A komáromi Danubius Konferencia-központban megvalósuló esemény pénteki programja ITT található, a szombati részletes program pedig ITT érhető el. További információk és a regisztráció a következő linkre kattintva érhetők el.

A jelentkezési határidő: 2025. november 18.

A konferenciáról további információkat a Pályázati rovatunkban olvashatnak.

A TANDEM 2009 nyarán alakult fejlesztő és képző nonprofit szervezet, amely Felvidék-szerte szervez szakmai előadásokat, önismereti képzéseket, többnapos alkalmakat. Egyéni és csoportos fejlesztéseket kínálnak különböző témákban és különböző célcsoportoknak. További részleteket a TANDEM szervezetről a hivatalos honlapjukon olvashatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma