Nincs opció: le kell szokni, abba kell hagyni!

Dr. Madurka Ildikó Eszter, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa a tüdőtranszplantáció tízéves magyarországi tapasztalatairól tartott előadást. Előadásában rámutatott, a dohányzás ( a hevítéses cigarettáké is) visszaszorítása lenne a leghatékonyabb prevenció, ám az onkológiai szűrővizsgálatok kiemelt jelentőségére is felhívta a figyelmet, illetve a krónikus obstruktív tüdőbetegség következményeire.

A rákos megbetegedés az egyik leggyakoribb halálok régiónkban. Mi ennek az oka és kiket sújt a leginkább?

Így van, a szív- és érrendszeri betegségek után a második leggyakoribb halálok régiónkban – nyilván, ahogy idősödik a társadalom, ez egyre inkább előtérbe fog kerülni. Azok a környezeti ártalmak, melyek az évek folyamán érnek minket, képesek olyan DNS génelváltozást okozni, amelynek talaján ki tud alakulni egy rákos megbetegedés. Nyilván minél tovább él az ember, annál tovább érik ezek a környezeti ártalmak.

Melyek a legveszélyesebb környezeti ártalmak és hogyan tudunk ellenük védekezni?

A környezeti ártalmak közül a legártalmasabb – és ez az, amit mindenkinek üzenni szeretnék – a dohányzás. Ezért a legfontosabb üzenet, amit át szeretnék adni, hogy ne dohányozzanak! A dohányzás felelős nagyon sok rákos megbetegedésért, kifejezetten a tüdőrákért is és a rákos megbetegedések mellett is van olyan betegségcsoport, ami ugyan nem a rákhoz tartozik, de krónikus tüdőbetegséget okoz, ami legalább olyan terhet ró a betegre és a családjára, mint egy rákos megbetegedés. Ez az ún. COPD, azaz a krónikus obstruktív tüdőbetegség. Az ebben szenvedők 80 százaléka dohányzik. Ez egy folyamatosan romló, progresszív betegség, amelynek a végstádiumában az emberek gyakorlatilag megfulladnak. Az onkológiai intézetben az egyik fő témám az, hogy ezeken a betegeken hogyan lehet segíteni, hogyan lehet még minőségi életéveket adni nekik. Ez pedig a tüdőátültetés. De fontos tudatosítani azt is, hogy ez a betegség megelőzhető.

Hogyan lehet megelőzni?

Nagyon egyszerű: azzal, hogy nem dohányzik az ember. Napi egy doboz cigaretta tíz éven át olyan teher az ember szervezetének, ami visszafordíthatatlan folyamatot indít el sok szervében, köztük a tüdőben is.

Akkor sem visszafordítható, ha az ember abbahagyja a dohányzást?

A tíz év alatt beszerzett károsodás nem fordítható vissza, de a romlás sebessége jelentősen lassítható. A dohányzás fenntartásával azonban egyre gyorsabban romlik a tüdő állapota. De még akkor is van értelme abbahagyni, ha már valakinek károsodott a tüdeje, mert így legalább a romlás sebessége mérsékelhető.

Mi történik egy ilyen beteg tüdejével, milyen a betegség lefolyása?

Az obstruktív tüdőbetegségben szenvedőknél a dohányzás miatt a légutak nyálkahártyája folyamatos gyulladásban van és a légutak nem képesek a váladék kihajtására a tüdőből. Ezért sokkal nehezebben köhög az ember és ez a krónikus gyulladás táptalaja a rákos megbetegedésnek is. Ezeknél az eseteknél is a tüdőrák aránya sokkal magasabb és ez ellen pedig a rendszeres éves szűréssel lehet védekezni. Itt szeretném kiemelni: mindenkinek kell járnia tüdőszűrésre, de aki dohányzik, annak kötelező! Nagyon fontos, elhalaszthatatlan kötelessége, hogy évente elmenjen tüdőszűrésre. Természetesen a legjobb az, ha abbahagyja a dohányzást.

Milyen segítséget kaphat az, aki rászánja magát a leszokásra?

Vannak leszoktatást támogató programok, nikotintapaszok, csoportos, pszichés segítségek, gyógyszeres segítségek, de itt jegyzem meg, az alternatív, hevítéses dohánytermékek nem jelentenek megoldást. Nagyon fontos tudni, hogy a hevítéses dohánytermékek legalább olyan rosszak, mint a hagyományos dohányzás, tehát az nem lehet egy opció, hogy rászokunk egy másik dohánytermékre. Egyszerűen nincs opció: le kell szokni, abba kell hagyni a dohányzást!

Szalai Erika/Felvidék.ma