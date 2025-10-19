Tánc, zene és barátság

Sikerrel zárult a 4. Nemzetközi Gyermek Néptáncfesztivál Rozsnyón. A városháza kongresszusi termében október 18-án, szombat délután igazi kulturális kavalkád töltötte meg a teret. A néptáncfesztivál újra bebizonyította, hogy a hagyományos népi kultúrának ma is élő és lelkes követői vannak – méghozzá a legfiatalabbak körében.

A rendezvény főszervezője Rozsnyó városa volt, az esemény a Művészetet Támogató Alap anyagi támogatásával valósult meg. A fesztivál rövid idő alatt fontos helyet vívott ki magának a város kulturális életében, és idén is egy felejthetetlen délutánt kínált a közönségnek.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján a jelenlévőket Miroslav Demény Rozsnyó város képviselőtestületének tagja, illetve Kardos Ferenc egykori polgármester üdvözölte. Beszédükben a hagyományok szépségét, értékét és megtartását emelték ki.

„A folklór híd a múlt és a jelen között. Összeköti a generációkat, családokat és a közösségeket. A mai fesztivál bebizonyítja, hogy a hagyományoknak a modern korban is szilárd helyük van” – mondta Miroslav Demény.

A fellépő gyermekzenekarok, táncegyüttesek és kórusok színes programmal készültek.

A színpadon egymást követték a gyermek fellépők úgy mint a Tücskök és Cinegék, a Kis Sajó, Mrzukanti, Pouhorčanka és a Haviar népi zenekarok, valamint a különböző táncegyüttesek – köztük a Szerbiából, Topolyáról érkező Kisvirgonc, a Borostyán Néptáncműhely csoportjai a Napraforgó és a Kincskereső, felléptek továbbá a Haviarik, a ,Čučoriedky, a Brezninky, Bambuchy gyermek folkl

A közönséget nemcsak a színpadi produkciók varázsolták el. A kísérőrendezvények, az ének- és táncműhelyek, valamint a népi mesterségeket bemutató foglalkozások minden korosztálynak tartalmas elfoglaltságot kínáltak. A családok, iskolai csoportok és folklórkedvelők számára egyértelműen emlékezetes élmény volt a fesztivál.

„Ez az esemény elsősorban a gyerekekről szól – a tehetségükről, a zene iránti örömükről, és arról, hogy még a digitális korban is van helye a hagyományos kultúrának” – fogalmazott Eva Hovorková, a városi kulturális osztály munkatársa.

A fesztivál nemzetközi jellege különleges színt adott a programnak. A határon túlról érkező csoportok jelenléte hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvény a kultúrák találkozásának és a gyermekbarátságok születésének színtere legyen. A szervezők idén is kiváló munkát végeztek – a technikai háttér, a gördülékeny lebonyolítás és a szeretetteljes hangulat mindenki számára élvezhetővé tette az eseményt.

A 4. Nemzetközi Gyermek Néptáncfesztivál ismét megerősítette Rozsnyó szerepét a hagyományőrzésben.

A város nemcsak ápolja népi örökségét, hanem példát mutat abban is, hogyan lehet ezt élményszerűen átadni a következő generációnak.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma