Esztergom a miénk is

Ha az ősi, Szent Istvánt koronázó város lakossága és vezetése nem is igen vesz róla tudomást, mi, a Duna bal partján élők büszkén valljuk magunkénak is a történelmi várost. Hiszen Trianonig elődeinknek természetes volt a napi oda-vissza átkelés a hídon, és a történelem minden értéke, vihara mindkét parton élőket érintette.

Mi, az utódaik, két államhatár tologatása után is – legfőképpen pedig a 2001-es történelmi évben, a hídavatáskor – véglegesen megerősödtünk magyar- és otthon-tudatunkban. Akit nem, azzal sincs baj, de több ezren a volt Esztergom vármegyéből (hiába törölnék el) rendszeresen hazajárunk Esztergomba, Visegrádra, a Bazilikába, sőt már az iskolákba és a munkahelyekre is, mert ez a szépséget és lehetőséget egyre bővebben adó város a miénk is.

Szinte hihetetlen tempóban változik a kül- és beltere az ősi városnak. Csak a legfrissebbeket említve: a tavasz végén, nyár elején a történelmi központban a Városháza ősi falai gyönyörű, az eredetihez teljesen hű felújítást kaptak.

Esztergom főterét déli irányban zárja le a Bottyán János egykori esztergomi lakóháza helyén épült, árkádos Városháza. Építészeti remekmű lett!

Ünnepi keretek között adták át a két évig tartó felújítás után. A város éke lett az egykori történelmi épület. A felújított Városházában Bottyán generális fogadja a vendégeket: mellszobra a főbejáratnál kialakított szoborfülkében kapott helyet, méltó emléket állítva a legendás hadvezérnek.

Szintén a nyár elején birtokba vehették az esztergomiak és a turisták az új gáton elkészült Duna-parti sétányt, és ismét látogatható lett a Palkovics-pad is. A kandeláberek teljes pompájában, a díszfák üde zöldjével egészen új arcot kapott a Duna-parti sétány.

Június 30-án ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a megújult Keresztény Múzeum, amely július 1-jétől új állandó kiállítással várja a látogatókat.

A példaértékű felújításnak és a korszerű, új kiállítási koncepciónak köszönhetően Esztergom európai színvonalú múzeummal gazdagodott, amely méltó módon mutatja be a magyar és az európai keresztény művészet páratlan értékeit.

Az ünnepséget az Esztergom-Vízivárosi plébániatemplomban rendezték. A megjelent érdeklődő közönséget Kontsek Ildikó, a múzeum igazgatója köszöntötte. Elmondta, hogy a Keresztény Múzeum régóta várt, átfogó felújítása 2025. szeptember 1-jén vette kezdetét. A fejlesztés során elsődleges szempont volt a műemléki környezet megőrzése. A szakemberek eltávolították a korábbi, mára elavult belsőépítészeti és műszaki megoldásokat, miközben megőrizték a neoreneszánsz prímási palota eredeti karakterét.

A múzeum gyűjteménye a 13. századtól egészen a 20. századig öleli fel a szakrális képzőművészeti alkotásokat.

Ezt követően dr. Török Csaba – a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház plébánosa, egyetemi tanár – beszélt a múzeum történetéről. Felidézte, hogy 1875. október 12-én Simor János bíboros a Bibliotéka emeletén mintegy háromszáz műalkotással megnyitotta képtárát. Amikor a Prímási Palota elkészült, ott már egy jóval gazdagabb gyűjtemény fogadhatta a látogatókat. A prímások mellett olyan egyházi személyiségek munkásságát emelte ki – Knauz Nándor, Dankó József, Maszlaghy Ferenc és Ipolyi Arnold –, akiknek tevékenysége három nagy területen volt meghatározó: összegyűjtötték a középkor megmaradt műkincseit, Európa számos vidékéről gazdagították a gyűjteményt, mecénásként támogatták saját koruk művészeit is. Záró gondolatában kihangsúlyozta, hogy

a most befejeződött felújítás nem csupán építészeti beruházás volt, hanem „az előző nemzedékek által ránk hagyott küldetés fölvállalása és tudatos folytatása”.

Török Csaba szerint ez a szolgálat messze túlmutat egyetlen egyházmegye jelentőségén. A keresztény kultúra teljességének őrzéséről szól, amelyben a szépség Istenhez vezető úttá válik. Pilinszky Jánost idézve emlékeztetett: „Újra és újra meg kell állni az időtlen bűvöletben”.

Esztergom a Dunakanyar fővárosa, keresztény államunk és történelmünk bölcsője.

Turistaként belecsöppenhetünk múltunk megragadó pillanataiba, miközben a jövőbe tartó város jelenkori adottságai páratlan pihenésre és kikapcsolódásra adnak lehetőséget. Így a nyár folyamán a legvonzóbb programok a főtéri koncertek, és természetesen a harmincöt éve működő Várszínház is várja a látogatóit. (Programjukról a honlapjukon olvasható információ.)

Átutazó, látogató vagy turista már a Mária Valéria hídra érve megcsodálhatja a felejthetetlen panorámát: a Duna kanyarulatát és a folyó fölé emelkedő, égbe nyúló, Magyarország legnagyobb bazilikáját.

S a Duna bal partján élő térség lakói történelmi és szellemi értelemben is joggal érzik magukénak Esztergom városát.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma