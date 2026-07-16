Hatodik alkalommal őrizték együtt a lángot Püspökhatvanban

Hagyományőrzés, élő zene, néptánc, kézművesség és közösségi összefogás találkozott Püspökhatvanban, ahol hatodik alkalommal rendezték meg az Őrzöm a lángot tábort. A háromnapos esemény idén is azt az üzenetet közvetítette, hogy a múlt értékeinek megőrzése és továbbadása mellett a jelen társadalmi felelősségvállalása is egy erős közösség alapja.

A Pince Club adott otthon a rendezvénynek, amely három napon át kínált kulturális, zenei és hagyományőrző programokat minden korosztály számára. A rendezvény évről évre olyan találkozási ponttá válik, ahol a Kárpát-medence népi kultúrája, a kortárs zenei élmények, a természetközeli kikapcsolódás és a személyes találkozások egyaránt helyet kapnak.

A pénteki programot a Karabaksa dobkör tagjainak, Király Valériának és Égető Andreának a fellépése nyitotta, majd a Karakürt Fényörvény című koncertje következett. Az estét Schrott Péter akusztikus koncertje zárta.

Szombaton a Dolinka Ifjúsági Néptáncegyüttes erdélyi táncokat mutatott be, ezt követően pedig a Duna-Rock Akusztik lépett színpadra. Az este egyik kiemelt eseménye Fábián Zoltán zenekaros nagykoncertje volt, majd Nagy Albert és zenekara közreműködésével táncház zárta a nap színpadi programjait.

A koncertek mellett a látogatók számos olyan programon vehettek részt, amely közelebb hozta hozzájuk a hagyományos kézművességet és a népi kultúrát. Kincses János szilágysági fafaragó vezetésével a fafaragás és a bőrdíszművesség világába nyerhettek betekintést az érdeklődők, míg a Horka Íjászai az íjászat hagyományait és gyakorlatát ismertették meg a résztvevőkkel.

Klement Éva kézműves foglalkozásai, az Apró Kezek Alkotóháza, a jurtakiállítás, az íjászverseny, a kirándulások és a Csárdásmajor meglátogatása tovább színesítették a hétvége programját. A szervezők számára kiemelten fontos, hogy a gyermekek és a fiatalok ne csupán szemlélőként találkozzanak a hagyományokkal, hanem személyes élményeken keresztül váljanak azok részeseivé.

A rendezvény ugyanakkor nemcsak a kultúráról és a közös szórakozásról szólt. Mint minden évben, idén is fontos szerepet kapott a főszervezők „Tégy valami jót” elnevezésű kezdeményezése, amelynek keretében minden alkalommal egy segítségre szoruló szervezet vagy közösség támogatására hívják fel a résztvevőket. Az idei tábor során a Berceli Harmónia Rehabilitációs Központ számára gyűjtöttek tartós élelmiszereket.

A felhívás jelentős összefogást eredményezett, sok adomány gyűlt össze, amely kézzelfogható segítséget jelent az intézmény és az ott élők számára.

„A kezdeményezés mögött világos társadalmi üzenet áll. Meggyőződésünk, hogy egy erős társadalomnak képesnek kell lennie gondoskodni azokról, akik önhibájukon kívül nem tudják teljes mértékben ellátni vagy fenntartani magukat. A közösségi felelősségvállalás ezért nem pusztán alkalmi jótékonyság, hanem annak felismerése, hogy egy társadalom erejét az is megmutatja, miként bánik a leginkább támogatásra szoruló tagjaival” – mondta el Fábián Zoltán, az egyik főszervező.

Az Őrzöm a lángot tábor ezzel az üzenettel túlmutat egy hagyományőrző vagy zenei rendezvény keretein. A közös éneklések, a táncház, a kézműves foglalkozások, az íjászat és a tábortűz melletti beszélgetések mellett a segítségnyújtás is ugyanannak a közösségi gondolatnak a része.

Az összetartozás nem csupán érzés, hanem felelősség és cselekvés is.

A háromnapos rendezvény hatodik alkalommal bizonyította, hogy a hagyomány akkor marad valóban élő, ha nem pusztán emlékezünk rá, hanem közösen megéljük és továbbadjuk. A tábor véget ért, a közösen őrzött láng azonban tovább ég.

Chovan Lilla/Felvidék.ma