Fico megbocsátott a merénylőnek, azt mondta, nem akar tőle semmit

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök megbocsátott merénylőjének, Juraj C.-nek, és azt mondta, nem akar tőle semmit. Igyekszik elfelejteni a merényletet, bár néha gyötrik a következmények – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

Fico azt mondta, Juraj C. csak egy szerencsétlen, és ismét a sajtót és az ellenzéket hibáztatta a merényletért.

„Nem igazságos, hogy őt lényegében élete végéig cellába zárják, de akiktől tanult, azok a tereken kiabálnak, és egy másik szerencsétlent tanítanak, aki majd átveszi a gyűlöletüket, és politikai igazságot akar szolgáltatni. Nem tudom, ki lesz az áldozat, talán én, talán valaki más, de lesz áldozat”

– jelentette ki. Juraj C. tavaly május 15-én, Nyitrabányán lőtt rá Robert Fico miniszterelnökre, terrortámadás miatt 21 év börtönbüntetésre ítélte a besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (ŠTS). Az ítélet nem jogerős.

TASR

