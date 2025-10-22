217 nap – Wittner Mária emlékére

Wittner Mária életútja a szabadságért folytatott küzdelem jelképévé vált. Élete legdrámaibb fejezetét bontja ki Koltay Gábor új, 217 nap című filmje. A drámai alkotást október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, 20:55-től láthatják országos tévépremierben a Dunán.

Wittner Mária (1937–2022) neve örökre összefonódott az 1956-os forradalommal és az azt követő megtorlással. 1958. július 23-án ítélték el, majd 217 napig, raboskodott a siralomházban, ahol több társát is kivégezték. Ezt a borzalmakkal teli időszakot mutatja be a film, amelynek szerkezete kettős: játékfilmes szál és dokumentarista rekonstruálás fut párhuzamosan. A fiatal forradalmárt Szász Júlia alakítja. A film alapját Koltay Gábor 2010-ben készített és könyv formában is kiadott mélyinterjúja adja. Az István, a király, a Mindszenty – a fehér vértanú és a Honfoglalás című alkotások rendezője ezért jól ismerte a történetet, amelyet a dokumentumfilmben történelmi kutatásokkal és dramatizált jelenetekkel egészített ki.

A 2022-ben 85 éves korában elhunyt Wittner Mária fiatal anyaként 19 évesen csatlakozott a felkelőkhöz a forradalom napjaiban a Magyar Rádió ostroma alatt. Később a Corvin közben sebesülteket látott el. Harcolt a Vajdahunyad utcai csoporttal, november 4-én az Üllői úton sérülést szenvedett – repeszek találták el. A Péterfy Sándor utcai kórházban kezelték. Ausztriába szökött, majd hazatért. Több mint 7 hónapig várt a kivégzésére, végül 1959. február 24-én az ő ítéletét életfogytiglanra módosították. Csak 1970. márciusában, 13 évnyi fogság után szabadult.

A rendszerváltás idején politizált, és aktív szerepet vállalt az 1956-os szervezetekben, országgyűlési képviselőként (2006–2014) is dolgozott. Díjai: Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (1991), Szent István-díj (2006), Emberi Méltóságért díj (2016). A Parlamentben, 2001. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján elmondott beszédében így szólt:

„Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján megidézem az áldozatokat – élőket és holtakat –, hogy együtt vádoljuk a szocialista köntösbe bújt hóhérainkat. Vádoljuk őket, mert a lenini utat nagy igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki.”

217 nap – Wittner Mária emlékére október 23-án 20:55-kor a Dunán. A film az adást követően még 7 napig megtekinthető a Médiaklikken.

MTVA/Felvidék.ma