Újabb szankciócsomagot fogadtak el az unió tagállamai Oroszországgal szemben

Az Európai Unió tagállamai csütörtökön reggel (október 23.) véglegesen elfogadták az Oroszországgal szembeni 19. szankciócsomagot, annak Ukrajna elleni agressziója miatt. Az új korlátozó intézkedések között szerepel többek között a cseppfolyósított földgáz (LNG) Oroszországból történő behozatalának fokozatos betiltása – tájékoztatott a TASR.

Az új szankciók jóváhagyását Kaja Kallas, az EU diplomáciájának vezetője is megerősítette az X közösségi oldalon. A csomag „többek között a orosz bankokra, kriptovaluta-tőzsdékre, valamint indiai és kínai szervezetekre irányul. Az EU korlátozza az orosz diplomaták szabad mozgását, hogy megakadályozza a destabilizációs kísérleteket. Putyin számára egyre nehezebb finanszírozni ezt a háborút” – hangsúlyozta.

A 19. szankciócsomag elfogadását „kritikus lépésnek” nevezte az Oroszországtól való elszakadásban a fosszilis tüzelőanyagok tekintetében az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola is. Az X platformon közzétett hozzászólásában megjegyezte, hogy „ez nem csak Ukrajna támogatásáról szól”. „Ez a kollektív biztonságunkról szól” – hangsúlyozta.

Szlovákia szerda estig az utolsó tagállam volt, amely blokkolta az új szankciók elfogadását. Robert Fico miniszterelnök a szankciók jóváhagyása előtt azt kérte, hogy az Európai Tanács következtetéseibe építsék be a magas energiaárakra vonatkozó garanciákat, az emissziókereskedelmi rendszer (ETS 2) bevezetésének felülvizsgálatát és a klímacéloknak az autóipar és a nehézipar igényeihez való igazítását.

Alexandra Kováč, a szlovák kormány szóvivője szerint Brüsszel végül Szlovákia összes követelését beépítette az Európai Tanács csütörtöki csúcstalálkozójának tervezett következtetéseibe. Az egyik diplomata a TASR hírügynökségnek elmondta, hogy ezek a részek már véglegesek, és a tárgyalások során nem változnak.

Fico többször hangsúlyozta, hogy a Szlovák Köztársaságnak nincs alapvető problémája a szankciókkal, azonban azokat eszközként kívánta felhasználni prioritásainak érvényesítésére, mivel az új korlátozó intézkedések elfogadásához az EU összes tagállamának hozzájárulása szükséges.

A 19. szankciós csomag célja, hogy még jobban korlátozza Moszkva energiaipari bevételeit, és növelje a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre, hogy tárgyalásokba kezdjen az ukrajnai háború befejezéséről.

A cseppfolyósított földgáz (LNG) Oroszországból történő behozatalának tilalmát két fázisban kell bevezetni – a rövid távú szerződések hat hónap után lejárnak, a hosszú távú szerződések pedig 2027. január 1-jétől szűnnek meg. A teljes tilalom így egy évvel korábban lépne hatályba, mint azt az Európai Bizottság eredetileg javasolta az Európai Unió orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségének megszüntetésére irányuló tervében.

Az új csomag utazási korlátozásokat is tartalmaz az euróövezetben tartózkodó orosz diplomaták számára, és további 117 hajót, többnyire tartályhajót vesz fel a szankciós listára az orosz árnyékflottából. Ezzel a szankcionált hajók száma 558-ra emelkedik. A listára kazahsztáni és belorusz bankok is felkerülnek.

Az EU diplomáciai forrásai szerint, amelyekre a Reuters hivatkozik, négy, a kínai olajiparhoz kapcsolódó szervezet is felkerült a szankciós listára.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője üdvözölte az új szankciós csomag jóváhagyását. Elárulta, hogy a csomag több kijevi javaslatot is tartalmaz. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője már hétfőn bejelentette, hogy a csomag elfogadását követően meg kell kezdeni a 20. oroszellenes szankciócsomag előkészítését.

Az EU tagállamok vezetői csütörtökön Brüsszelben tárgyalnak Kijev támogatásának megerősítéséről és a Moszkvára irányuló nyomás fokozásáról. A találkozó fő témái között szerepel az Európai Bizottság új kezdeményezése is, amely szerint a befagyasztott orosz vagyontárgyakat felhasználnák Ukrajna számára több mint 140 milliárd euró összegű úgynevezett reparációs hitel finanszírozására.

Robert Fico még szerdán utazott ki Brüsszelbe, ahonnan várhatóan pénteken, október 24-én tér haza.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk