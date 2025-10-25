Home Kitekintő Franciaország további Aster légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának
Fotó: TASR/AP

Franciaország „a következő napokban” további Aster légvédelmi rakétákat és Mirage vadászgépeket szállít Ukrajnának – közölte Emmanuel Macron az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának pénteki londoni konferenciáján, amelyhez a francia elnök sok más résztvevőhöz hasonlóan videokapcsolaton keresztül csatlakozott.

„A következő napokban további Aster rakétákat, új képzési programokat és új Mirage-okat szállítunk” – mondta az államfő. Emmanuel Macron, aki Párizsból vett részt a találkozón, további részleteket nem árult el.

Franciaország eddig a megígért hatból három Mirage 2000 repülőt szállított le Ukrajnának, elsősorban az ukrán pilóták képzési igényei miatt. Az egyik gépet júliusban lelőtték.

A Párizs és Róma együttműködésében gyártott Aster 15 és Aster 30 rakétákat a szintén francia-olasz SAMP/T MAMBA új generációs, közepes hatótávolságú szárazföldi légvédelmi rendszerek használják, amelyek egyenértékűek az amerikai Patriot rendszerrel.

Az Ukrajnának eddig leszállított Asterek számát nem közölték, annyit lehet tudni, hogy a további szállításokat Ukrajna kérte.

„Nagyon fontos, hogy folytassuk Ukrajna támogatására irányuló erőfeszítéseinket és az Oroszországra gyakorolt nyomást”

– hangsúlyozta Emmanuel Macron a 26, főként európai állam alkotta önkéntes koalíció vezetői előtt.

A találkozót Keir Starmer brit miniszterelnök irányította Londonban, személyesen jelen volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia miniszterelnöke, Dick Schoof ügyvezető holland kormányfő és Mark Rutte NATO-főtitkár. Húsz további vezető pedig online kapcsolaton keresztül vett részt a konferencián.

MTI/Felvidék.ma

