10 érdekes tény a magyar animáció kiválóságairól

Három nap múlva, október 28-án a közmédia a magyar animáció gazdag és sokszínű világát ünnepli tematikus műsorfolyammal, bemutatva a magyar alkotók kreativitását és a generációkat szórakoztató történeteket. A nézők a legkedveltebb magyar rajzfilmeket láthatják és kulisszatitkaikat­ is megismerhetik, amelyekből néhányat e cikkből tudhatnak meg.

A magyar animációs alkotások több mint egy évszázada generációk kedvencei, számos mű nemzetközi szinten is ismert és elismert. A filmekhez és sorozatokhoz kapcsolódó érdekességek* ismeretében azonban új megvilágításba kerülhetnek a már jól ismert történetek. Október 28-a, a magyar animáció napja alkalmából ezekből a titkokból válogatunk.

Frakk, a macskák réme – minden nap 10:40-kor az M2 Gyerekcsatornán

Bálint Ágnes, a mese írója valós élmények alapján alkotta meg a kutya, Frakk karakterét. Édesanyja sokat mesélt neki egy szomszédjukban élő kutyáról, bizonyos Frakkról, aki gyakran átszökött, és mindenféle galibát okozott a ház körül. Másrészt az írónő veje kórházi kísérletektől mentett meg egy vizslát, aki családtaggá vált náluk.

Üzenet a jövőből – A Mézga család különös kalandjai – elérhető a Médiaklikken

A sorozat nemcsak hazánkban, hanem külföldön is sikeres lett: sugározták Kubában, Bulgáriában, Olaszországban, Franciaországban, Csehszlovákiában és az NDK-ban is.

A kockásfülű nyúl – elérhető a Médiaklikken

A mese ötletgazdája és írója, Marék Veronika József Attila-díjas író és grafikus már négyévesen megtanult olvasni, és még nem volt nagykorú, amikor megjelent első meséje. Máig aktívan alkot, ő teremtette meg a napjainkban népszerű Boribont, a mackót is.

Vuk – elérhető a Médiaklikken

A főszereplő, kis Vuk hangját egy nő kölcsönözte: a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Pogány Judit szólaltatta meg.

Pom Pom meséi – elérhető a Médiaklikken

Az animáció történetében nem a címszereplő volt az első alakváltó meselény. A francia–holland–japán koprodukcióban készült Barbapapa címszereplője – a családjával együtt – bármilyen formává át tudott alakulni: házzá, járművé, tárggyá vagy állattá.

Macskafogó

A filmben több filmes műfaj és stílus keveredik: sci-fi és háborús elemek, a főcím a Csillagok háborúja filmsorozatot idézi, a főhős egér, Grabowski autója a James Bond-filmek kocsijaira emlékeztet, néhány karakternév is tartalmaz játékos, filmművészeti utalást.

Lúdas Matyi

A készítők eredetileg egy beszélő libát álmodtak meg a mesébe, de mivel attól tartottak, hogy túlságosan központi figurává válhat, ezért mégsem szólalt meg a liba.

Magyar népmesék – az M2 Gyerekcsatorna kínálatában

A sorozat világszerte népszerűvé vált, olyan országokban is bemutatták, mint Irán, Dél-Korea, Dánia vagy Bhutan.

János vitéz – elérhető a Médiaklikken

Jankovics Marcell első egész estés magyar animációs filmje, amely Petőfi Sándor azonos című elbeszélő költeménye alapján készült a szerző születésének 150. évfordulójára.

Toldi – elérhető a Médiaklikken

A 2021-ben elhunyt Jankovics Marcell utolsó filmje. A Kecskemétfilm 80 alkotójának több mint három évnyi munkájának eredménye.

A közmédia október 28-tól tematikus műsorfolyammal ünnepli a magyar animációt. A legkedveltebb hazai rajzfilmek mellett kulisszatitkok is feltárulnak a Duna, a Duna World, az M5 és az M2 csatornán, valamint a Csukás Meserádión.

