Szabadlábra helyezték a Linea-ügy hat gyanúsítottját

A Pozsony I. Városi Bíróság döntése értelmében szabadlábra helyezték a Linea nemzetközi kábítószer-ellenes akció hat gyanúsítottját. Az ügyész panaszt nyújtott be a döntés ellen – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Pavol Adamčiak, a pozsonyi bíróságok szóvivője.

„A Pozsony I. Városi Bíróság bírója tájékoztatása szerint a büntetőeljárás indokolt, a vizsgálati fogság azonban nem. Az ügyész panaszt nyújtott be a döntés ellen, az ügyben a Pozsonyi Kerületi Bíróság dönt november 11-én, nyilvános tárgyalás keretében” – mondta Adamčiak.

A Nemzeti Kábítószer-ellenes Egység (NPJ) nyomozója tíz gyanúsított ellen indított büntetőeljárást a Linea nemzetközi akció keretében. Hét szlovák és három magyar állampolgár ellen indult vizsgálat. Hat gyanúsítottat őrizetbe vettek. Az ügy a tavaly a Dominikai Köztársaságban lefoglalt, több mint 175 millió euró értékű kokainnal kapcsolatos.

