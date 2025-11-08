Home Ajánló A magyar nyelv ünnepe egy héten át a közmédiában
Ajánló

A magyar nyelv ünnepe egy héten át a közmédiában

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTVA

Anyanyelvünk eredetébe, sajátosságaiba és kulturális jelentőségébe tematikus műsorokkal engednek betekintést a közmédia csatornái november 10-től. A tematikus hét célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar nyelv megőrzésének és ápolásának fontosságára.

 Az M5 kulturális csatorna egész héten tematikus tartalmakkal várja a nézőket. A Kunszt november 10-én 9 órakor A magyar nyelv a képzőművészetben című adásával jelentkezik.

Magyar krónika Széphalom – A magyar nyelv napja című epizódja november 11-én 9 órakor idézi meg Kazinczy Ferenc szellemi örökségét. 9:25-kor a Könyvjelző Takaró Mihállyal azt a korszakot idézi fel, amikor 180 éve hivatalos államnyelvvé vált a magyar, majd 15:25-kor a Nagy magyar mesemondók epizódja mesél nyelvünk gazdagságáról a mesék világán keresztül.

November 14-én 9:25-től Nagyok – Gondolatok a magyar nyelv nagykövetéről, Makkai Ádámról című rész látható, míg 13-án a Tőkéczki és Takaró sorozat mutatja be az első magyar nyelvemlékek, a Halotti beszéd és az Ómagyar Mária-siralom jelentőségét. A Versfilm és az Édes anyanyelvünk sorozat epizódjai a héten több alkalommal is láthatók a csatornán.

Duna november 13-án több kedvelt műsorát is a magyar nyelv ünnepének szenteli. A Család-barát magazin, a Családi kör, az Önök kérték és a Ridikül adásában a magyar szó erejét és szépségét állítják középpontba. Az Álmok álmodói sorozatból Kazinczy Ferenc alakját idézi meg, aki a nyelvújítás mozgalmának vezéralakjaként formálta a modern magyar nyelvet, valamint Kölcsey Ferencet, a Himnusz szerzőjét.

Duna World a világ magyarságának juttatja el a jeles nap üzenetét. November 13-án 9:25-kor a Határtalanul magyar – A rejtőzködő nyelvi örökség: A Halotti beszéd és könyörgés titkai című rövid filmet láthatják. A csatornán többször találkozhatnak a Versfilm és az Édes anyanyelvünk sorozat epizódjaival.

A magyar nyelv ünnepe a zenében is életre kel: november 13-án 23:30-kor az M2 Petőfi TV az Akusztik koncertsorozat keretében a Kaláka együttes fellépését tűzi műsorra az A38 Hajó színpadáról. A koncert során a magyar költők megzenésített versei szólnak – zenében és szóban is anyanyelvünket dicsérve.

Kossuth Rádió műsorai egész héten a magyar nyelv szeretetét közvetítik. A Jó reggelt, Magyarország!, a Délelőtt, a Kalendárium és a Jó napot, Magyarország! című adásokban megszólalnak nyelvészek, írók és tanárok, akik a magyar nyelv szépségéről, erejéről és fejlődéséről beszélnek. A Hely című műsor ezúttal a Csongrádi Művésztelepről jelentkezik, kiemelve az anyanyelv szerepét a művészetben és a közösségteremtésben.

A magyar nyelv napja minden évben arra emlékeztet, hogy az anyanyelv, mint alapvető kommunikációs eszköz a kulturális örökség és a nemzeti identitás egyik legfontosabb pillére.

A közmédia számára kiemelt jelentőséggel bír e jeles alkalom, mivel fontos feladata és küldetése, hogy műsorain keresztül példát mutasson a helyes nyelvhasználatban és ápolja a magyar beszédkultúrát. A Montágh Testület szakmai felügyelete is e törekvését támogatja a szép magyar beszéd és igényes kommunikáció elkötelezett őrzőjeként.

MTVA/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szlovákiai magyar emigráns szervezetről szól a Bagoly mondja...

Erkel nyomában: tematikus műsorokkal ünnepli a közmédia a...

A Magyar magazin november 5-i műsorajánlója

Műsorokkal emlékezik a közmédia november 4-én a nemzet...

Nobel-díjasaink nyomában

A jó zenéből sosem elég! – Indul a...

Erkel Ferencről szóló új dokumentumfilm premierben az M5-ön...

Bűnös mert magyar

A legjobb hazai koncertek minden vasárnap az M2...

A hit és kultúra ünnepe október 31-én a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma