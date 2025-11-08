A magyar nyelv ünnepe egy héten át a közmédiában

Anyanyelvünk eredetébe, sajátosságaiba és kulturális jelentőségébe tematikus műsorokkal engednek betekintést a közmédia csatornái november 10-től. A tematikus hét célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar nyelv megőrzésének és ápolásának fontosságára.

Az M5 kulturális csatorna egész héten tematikus tartalmakkal várja a nézőket. A Kunszt november 10-én 9 órakor A magyar nyelv a képzőművészetben című adásával jelentkezik.

A Magyar krónika Széphalom – A magyar nyelv napja című epizódja november 11-én 9 órakor idézi meg Kazinczy Ferenc szellemi örökségét. 9:25-kor a Könyvjelző Takaró Mihállyal azt a korszakot idézi fel, amikor 180 éve hivatalos államnyelvvé vált a magyar, majd 15:25-kor a Nagy magyar mesemondók epizódja mesél nyelvünk gazdagságáról a mesék világán keresztül.

November 14-én 9:25-től a Nagyok – Gondolatok a magyar nyelv nagykövetéről, Makkai Ádámról című rész látható, míg 13-án a Tőkéczki és Takaró sorozat mutatja be az első magyar nyelvemlékek, a Halotti beszéd és az Ómagyar Mária-siralom jelentőségét. A Versfilm és az Édes anyanyelvünk sorozat epizódjai a héten több alkalommal is láthatók a csatornán.

A Duna november 13-án több kedvelt műsorát is a magyar nyelv ünnepének szenteli. A Család-barát magazin, a Családi kör, az Önök kérték és a Ridikül adásában a magyar szó erejét és szépségét állítják középpontba. Az Álmok álmodói sorozatból Kazinczy Ferenc alakját idézi meg, aki a nyelvújítás mozgalmának vezéralakjaként formálta a modern magyar nyelvet, valamint Kölcsey Ferencet, a Himnusz szerzőjét.

A Duna World a világ magyarságának juttatja el a jeles nap üzenetét. November 13-án 9:25-kor a Határtalanul magyar – A rejtőzködő nyelvi örökség: A Halotti beszéd és könyörgés titkai című rövid filmet láthatják. A csatornán többször találkozhatnak a Versfilm és az Édes anyanyelvünk sorozat epizódjaival.

A magyar nyelv ünnepe a zenében is életre kel: november 13-án 23:30-kor az M2 Petőfi TV az Akusztik koncertsorozat keretében a Kaláka együttes fellépését tűzi műsorra az A38 Hajó színpadáról. A koncert során a magyar költők megzenésített versei szólnak – zenében és szóban is anyanyelvünket dicsérve.

A Kossuth Rádió műsorai egész héten a magyar nyelv szeretetét közvetítik. A Jó reggelt, Magyarország!, a Délelőtt, a Kalendárium és a Jó napot, Magyarország! című adásokban megszólalnak nyelvészek, írók és tanárok, akik a magyar nyelv szépségéről, erejéről és fejlődéséről beszélnek. A Hely című műsor ezúttal a Csongrádi Művésztelepről jelentkezik, kiemelve az anyanyelv szerepét a művészetben és a közösségteremtésben.

A magyar nyelv napja minden évben arra emlékeztet, hogy az anyanyelv, mint alapvető kommunikációs eszköz a kulturális örökség és a nemzeti identitás egyik legfontosabb pillére.

A közmédia számára kiemelt jelentőséggel bír e jeles alkalom, mivel fontos feladata és küldetése, hogy műsorain keresztül példát mutasson a helyes nyelvhasználatban és ápolja a magyar beszédkultúrát. A Montágh Testület szakmai felügyelete is e törekvését támogatja a szép magyar beszéd és igényes kommunikáció elkötelezett őrzőjeként.

MTVA/Felvidék.ma