23. Anyanyelvi vetélkedő Szőgyén és Tata színeiben

„Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv” – írta Kányádi Sándor magyar költő, az Apáczai című prózaversének utolsó soraiban. Ezt a „batyut” gazdagította a 23. alkalommal megrendezett anyanyelvi vetélkedő, melyet Tata város önkormányzata ajándékként hoz el évről évre a felvidéki testvértelepülési tanintézménybe, a Csongrády Lajos Alapiskolába.

A vetélkedő éppen negyedszázadra tekint vissza két év kényszerkihagyással, amikor a Meselánc, a Szókereső, a Totó, a Furfang címet viselő adventi naptár virtuális játékai, fejtörői helyettesítették a személyes találkozót.

A találkozási tilalom idején ez a játéksorozat erősítette a magyar nyelvet, az irodalmat, a népszokásokat, valamint a nemzeti és a keresztény kultúrát. Így a bezártság két éve alatt négy országot kötötte össze többszáz gyermek részvételével a Tata által mozgatott játék, a felvidéki Szőgyén mellett az erdélyi Szovátát, és a vajdasági Magyarkanizsát. A virtuális térben így kapcsolódhatott össze az anyaország és az elszakított országrészek.

A népszerű anyanyelvi vetélkedő, sok más közös rendezvény mellett a fiatalokat szólítja meg és erősíti bennük az együvé tartozás érzését.

Így volt ez november havának első péntekén, egy rendhagyó időpontban, amikor a hagyományos tavaszi találkozó az őszi hónapban köszöntött be a Csongrádyba.

A tatai delegációt Osgyáni Zsuzsanna, Tata város külkapcsolatokért felelős munkatársa, Szőgyén díszpolgára vezette, s hozta el Michl József polgármester üdvözletét. 25 évvel ezelőtt ő volt a vetélkedő értelmi szerzője, és a Tata-Szőgyén testvérkapcsolat létrejöttének egyik munkatársa, több – azóta is népszerű – rendezvény megálmodója és megvalósítója.

A játékos anyanyelvi vetélkedő kérdéseit, miként az elmúlt évek folyamán, ezúttal is Szabó Szerafina, tatai könyvtáros állította össze s egyben irányította a verseny menetét.

A vetélkedő Jókai Mór 200. születésnapja alkalmából összeállított irodalmi kérdések és játékos anyanyelvi feladatok megoldása elé állította a tanulókat, ami tanulást, tapasztalatszerzést, szórakozást jelentett és lehetőséget a megmérettetésre.

Egyben, miként a neve is jelzi, játék volt, játékos együttlét, amiről Kosztolányi Dezső így ír versében: „A játék. Az különös. Gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyöngy, gyűrű…”. A vetélkedő, a Csongrádys diákoknak a játékosság mellett mindig nagy izgalmat jelent, hisz nem kisebb a tét, mint az, hogy a győztes csapat Tata gyönyörű városában tölthet el néhány napot.

A vetélkedőn hat négyfős csapat mérte össze tudását, leleményességét, szemfülességét, gyorsaságát a 6-8. osztályok képviseletében.

A nyertes csapat a 6. osztályból került ki: Laczkó Bence, Polák Zénó, Šámšon Oliver, Szigeti Zoltán személyében. Ők, négy tartalmas napot tölthetnek el a testvérvárosban a felkészítő pedagógus Nothart Erika kíséretében.

A vetélkedő többi résztvevője sem ment haza üres kézzel. A versenyzők emléklapot kaptak Michl József és Méri Szabolcs polgármesterek aláírásával, valamint ajándékkönyvet vehettek át Osgyáni Zsuzsannától.

A testvérvárosi vendégeknek a rendezvény megvalósításáért Méri Szabolcs polgármester és Szarka Andrea tanintézményvezető mondott köszönetet.

A jeles napok közt november 13-a a magyar nyelv napja, a magyar nyelv ünnepe. Az ehhez kötődő napok folyamán a határokon innen és túl rendezvényekkel, tematikus műsorokkal emlékeznek az anyanyelv szerepéről, mely megmaradásunk és identitásunk egyik fő pillére. Ezt az ünnepet gazdagította a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola hagyományos Anyanyelvi vetélkedője, mely Tata Város Önkormányzata szervezésében zajlott.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma