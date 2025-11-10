Home Szerintem Becstelen Bu(n)kó Cenzúra
Szerintem

Becstelen Bu(n)kó Cenzúra

Szűcs Dániel
Szűcs Dániel
Illusztráció (pixabay)

Ami egykor talán etalon volt, vagy legalábbis annak látta(tta) magát, mára se több, se kevesebb, mint ami a címben látható. Itt tart jelenleg a BBC, a fake news egyik zászlóshajója, miután vasárnap kénytelen volt lemondani annak főigazgatója Donald Trump beszédének meghamisítása miatt. De még így is „nehéz döntés” volt a becstelen brigantik számára…

Tim Davie, a BBC főigazgatója vasárnap jelentette be lemondását a Donald Trump beszédéről készült dokumentumfilm „szerkesztése” – értsd ez alatt: meghamisítása – miatt kipattant botrány nyomán. Nem ment könnyen: először is, egy 2021-es történetről van szó, aminek a következményei messze túlmutattak egy beszéden, illetve az arról készült „egyszerű” médiatartalmon. A zavargásokba torkolló 2021. január 6-i capitoliumi eseményekről van ugyanis szó:

a BBC Panorama című műsora Donald Trump beszédének két különálló részét illesztette „sajátos módon” össze, hogy úgy tűnjön, mintha ő közvetlenül szította volna a zavargást.

Ha ezt egy mezei youtuber követte volna el, akkor alighanem percekkel a videó közlése után a nyakára döntötte volna a bejárati ajtót a SWAT, és YT-fiókját hatszoros életfogytiglanra ítélték volna.

Ezzel szemben a BBC főigazgatója ennyit mondott:

„néhány hiba történt,

és igazgatóként én viszem a végső felelősséget”. Értjük ugye? Amikor már tarthatatlanná vált a botrány, nem volt hova hátrálni a patkánynak, meghozta a – szavai szerint – „nehéz döntést” és kegyesen benyújtotta lemondását, az igazgatótanács pedig ezt „tudomásul vette”.

Semmi felügyeleti, pláne bűnügyi eljárás, csupán tudomásulvétel.
Majd legközelebb jobban vigyázunk.

A kiszivárgott feljegyzés egyébként Michael Prescott-tól származik, aki a műsorszolgáltató szerkesztési bizottságának egykori független tanácsadója volt, ő júniusban hagyta el posztját. Davie öt év után távozott a BBC-től.

A Fehér Ház és Donald Trump is reagált az esetre, annak nevezve a BBC-t, ami:

becstelen, 100% fake news, baloldali propagandagépezet.

Ennyi.

Lehet, hogy a magyar sajtószabadság miatt a körmüket tövig rágó hivatásos aggódóknak máshol kéne elsősorban sertepertélni…? 

Szűcs Dániel/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Divat

Nő a szakképesítés nélkül letanított órák száma

A klímaaktivizmus vadhajtásai

Angelina Jolie egy kissé belebotlott az ukrán valóságba

Isten hadserege fogja legyőzni Kínát

Brüsszelben a helyzet változatlan

Akiket a sátán füstje megcsapott

Jó pedagógus nélkül nincs jó iskola

Az emlékezés napja

Újkori kiegyezés

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma