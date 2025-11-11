A Magyar magazin november 12-i ajánlója

A Magyar magazin STV2-őn szerdán, november 12-én 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Kétszáz éves a Magyar Tudományos Akadémia – az évforduló kapcsán a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács konferenciát szervezett Pozsonyban;

Új közösségi tér Besztercebányán – a magyar nagykövetség ottani alkonzulátusa kiállítást rendezett a Felső utcai történelmi épületben;

Gombaszögi Kolostornapok – ünnepélyesen átadták a romterületet, amelyet a Sine Metu Egyesület jóvoltából sikerült feltárni;

Tehetséggondozás, közösségteremtés – 55 évvel ezelőtt pályakezdő pedagógusok indították a legendás dunaszerdahelyi Fókusz Diákszínpadot.

A műsorvezető Récsei Noémi.

A magazin után kezdődik a Porta című sorozat újabb epizódja. A tévéstáb ezúttal Várhosszúrétre látogatott.

BÁ/Felvidék.ma