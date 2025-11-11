Home Ajánló A Magyar magazin november 12-i ajánlója
Ajánló

A Magyar magazin november 12-i ajánlója

A Magyar magazin STV2-őn szerdán, november 12-én 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:

Kétszáz éves a Magyar Tudományos Akadémia – az évforduló kapcsán a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács konferenciát szervezett Pozsonyban;

Új közösségi tér Besztercebányán – a magyar nagykövetség ottani alkonzulátusa kiállítást rendezett a Felső utcai történelmi épületben;

Gombaszögi Kolostornapok – ünnepélyesen átadták a romterületet, amelyet a Sine Metu Egyesület jóvoltából sikerült feltárni;

Tehetséggondozás, közösségteremtés – 55 évvel ezelőtt pályakezdő pedagógusok indították a legendás dunaszerdahelyi Fókusz Diákszínpadot.

A műsorvezető Récsei Noémi.

A magazin után kezdődik a Porta című sorozat újabb epizódja. A tévéstáb ezúttal Várhosszúrétre látogatott.

BÁ/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A magyar nyelv ünnepe egy héten át a...

Szlovákiai magyar emigráns szervezetről szól a Bagoly mondja...

Erkel nyomában: tematikus műsorokkal ünnepli a közmédia a...

A Magyar magazin november 5-i műsorajánlója

Műsorokkal emlékezik a közmédia november 4-én a nemzet...

Nobel-díjasaink nyomában

A jó zenéből sosem elég! – Indul a...

Erkel Ferencről szóló új dokumentumfilm premierben az M5-ön...

Bűnös mert magyar

A legjobb hazai koncertek minden vasárnap az M2...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma