A Magyar magazin november 12-i ajánlója

A Magyar magazin STV2-őn szerdán, november 12-én 8.06-kor jelentkezik új műsorral. A tartalomból:
Kétszáz éves a Magyar Tudományos Akadémia – az évforduló kapcsán a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács konferenciát szervezett Pozsonyban;
Új közösségi tér Besztercebányán – a magyar nagykövetség ottani alkonzulátusa kiállítást rendezett a Felső utcai történelmi épületben;
Gombaszögi Kolostornapok – ünnepélyesen átadták a romterületet, amelyet a Sine Metu Egyesület jóvoltából sikerült feltárni;
Tehetséggondozás, közösségteremtés – 55 évvel ezelőtt pályakezdő pedagógusok indították a legendás dunaszerdahelyi Fókusz Diákszínpadot.
A műsorvezető Récsei Noémi.
A magazin után kezdődik a Porta című sorozat újabb epizódja. A tévéstáb ezúttal Várhosszúrétre látogatott.
BÁ/Felvidék.ma