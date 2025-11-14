Nagyszombat megye 2026-os évre szóló költségvetése

Mint arról már beszámoltunk, Nagyszombat megye közgyűlése elfogadta a 2026-os évre vonatkozó költségvetését.

„A dokumentum 320 millió eurós bevétellel és kiadással számol. Ez az összeg nagyobb, mint az előző évek költségvetései voltak, körülbelül 38 millió euróval. A megye adóbevételei valóban nőhetnek és növelik a bevételeinket a sikeres európai uniós pályázataink is” – fogalmaz a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében Berényi József, a Nagyszombati Megyei Önkormányzat Magyar Szövetség-frakciójának vezetője.

Hozzátette: ugyanakkor az inflációnak, az áremelkedéseknek és a megyei alkalmazottak bérének törvényből adódó valorizációja miatt kiadásaik jelentősen megnövekedtek, ezért az egyes járásokat érintő beruházásokat tekintve nagyjából ugyanazzal az összeggel számolhatnak, mint a tavalyi évben, 62 millió euróval.

A Magyar Szövetség megyei frakciója folyamatosan arra törekszik, hogy a megyei beruházások 38%-a Galántai és Dunaszerdahelyi járásokba érkezzen. Ennyi ugyanis a megyei összlakossághoz viszonyított arány a két déli járásban.

„A lakosság számára a leginkább látható beruházások a közutakat érintik. Az idén 4 megyei hídfelújítás kezdődött el, a Dunaszerdahelyi járásban Csiliznádasd és Albár mellett, a Galántai járásban Nagyfödémes mellett és Királyrévben. Mind a négy esetben 1 millió eurót meghaladó beruházásról van szó, amelyek a 2026-os évben terveink szerint befejeződnek és átadásra kerülnek. Útfelújítások lesznek továbbá Légszásztól Dunaszerdahely felé, Csallóközcsütörtök és a pozsonyi megyehatár között, továbbá Bősön, Somorján, Ekecs-Alistál és Mihályfa-Mihályfa kolónia között. A Galántai járást tekintve Feketenyék-Sorjákos szakaszon, s a tervek között szerepel egy körforgalom kiépítése is a felsőszeli benzinkútnál. Kiemelném még a Nagyfödémes és Feketenyék közötti kerékpárút kiépítését 1,5 millió euró összegben” – húzta alá Berényi.

Jelezte, az oktatásügyben továbbra is felújítások lesznek a megyei középiskoláinkban. A legnagyobb a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Összevont Iskolát érinti hőszigetelés céljából 2 377 000 euró nagyságban, valamint kezdetét veszi a somorjai gimnázium tetőterének beépítése is 1,5 millió euróból. A galántai gimnázium épületében szaktantermek felújítására kerül sor 265 498 összegben.

A kultúra területén a legnagyobb megyei beruházás a galántai könyvtár új épületének megépítése lesz 2 300 000 euró értékben, de felújítások lesznek a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum épületében 200 000 eurós összegben és a Dunaszerdahelyi Népművelési Központban is 285 000 euró értékben. A Galántai járást tekintve teljesen megújul a felsőszeli Esterházy-kúria is körülbelül 1 milliós összegből.

A megyei szociális intézményeinkben Szereden egy új pavilon épül 1 500 000 euró értékben, s új közösségi helyiséget kap a nagymegyeri otthonunk is 200 000 értékben.

A megye továbbra is számol a települési társulások és a helyi akciócsoportok támogatásával 400 000 euró értében. Ismét pályázhatnak a megyénél szervezetek, polgári társulások és községek is. Az ismert támogatási kiírásokban összesen 1 750 000 euró található, ennek körülbelül 38%-a szintén a Galántai és Dunaszerdahelyi járásokba érkezik majd a sikeres pályázatok alapján. A községek számára jövőre is rendelkezésére áll a megyei válságalap. Terveink szerint jövőre már 5000 eurós juttatást tudunk biztosítani minden tagközségnek.

„A jövő évben is folytatjuk a kék közúti táblák kétnyelvűsítését és támogatást tudunk nyújtani a szlovákiai magyar színházak, művészeti csoportosulások tájolására a két magyarlakta járásban. Csallóköz és Mátyusföld fejlesztése közös ügy!”

– fogalmazott közleményében Berényi József.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma