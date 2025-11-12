Elfogadták Nagyszombat megye jövő évi költségvetését

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2026-os költségvetést, a megye prioritásai az egészségügy, a szociális ellátás és a hidak karbantartása lesznek.

a regionális költségvetés, amelyet mind a 35 jelenlévő képviselő jóváhagyott, kiegyensúlyozott, a 2026-os összbevételek és kiadások elérték a 320 millió eurót.

Az adóbevételek 141 millió eurót tesznek ki. A tőkekiadások összege 84 millió euró, és elsősorban az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztésére irányulnak.

Az infrastruktúra fejlesztése is bekerült a költségvetésbe. 31 millió euró jut utak és hidak javítására. A régió folytatja az oktatás és a kollégiumok feltételeinek javítását, emellett a regionális kulturális események támogatásáról sem feledkeztek meg.

Európai uniós forrásokat használnak fel a Dunaszerdahelyi Egyesített Iskola felújítására, ugyanakkor folytatják egy teljesen új megyei könyvtár építését Galántán. A régió fejlesztését előremozdító projektek között szerepel a galóci obszervatórium átfogó modernizációja.

„A költségvetést nehéz körülmények között készítettük el, amelyeket a kormány és a parlament döntései, valamint egyéb külső gazdasági hatások okoztak.

Az állami költségvetéssel ellentétben azonban nemcsak be kellett nyújtanunk egy kiegyensúlyozott megyei költségvetést, hanem jóvá is kellett hagynunk azt.

Büszke vagyok arra, hogy ezt sikerült elérnünk, köszönhetően a hosszú távú, felelősségteljes és előremutató gazdálkodásnak” – jelentette ki Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke, hozzátéve, hogy a régió adósságrátája várhatóan mindössze 29,8 százalék lesz 2025 végén.

Mint hozzátette: „Különösen örülök annak, hogy a szolgáltatások körének és minőségének megőrzése mellett teret engedtünk a fejlesztési beruházásoknak, amelyek javítják az emberek életminőségét. Legyen szó akár egy új egészségügyi központ létrehozásáról Galgócon, egy szükséges szociális szolgáltató létesítményről Pöstyénben, vagy további felújított hidakról. Továbbra is készen állunk arra, hogy rugalmasan reagáljunk a tényleges adóbevételek összegére, hogy hasznot és hozzáadott értéket teremthessünk a lakosság számára.”

Mint a közleményben írják, változatlanok maradnak a támogatási programokban szereplő források, amelyek az önkormányzatok, városok és szervezetek általánosságban hasznos és közösségi tevékenységeit támogatják.

Kiemelték, hogy a megye továbbra is támogatásokkal fogja ösztönözni a fiatal orvosokat és tanárokat, hogy aktívak maradjanak a területén.

A régió külső finanszírozási források bevonására törekszik, például európai alapokból, a Helyreállítási Tervből vagy az Állami Lakásfejlesztési Alapból. A régió ezért egy új szociális szolgáltató intézmény építését tervezi Pöstyénben és Szomolánka községben, valamint a szeredi és galgóci szociális intézmények kapacitásának bővítését.

Útfelújításokat is terveznek, például a II/120-as út felújítását a Lég és Dunaszerdahely közötti szakaszon, valamint a Vág kerékpárút újabb szakaszának megépítését is tervezik. A kerékpáros turizmus fejlesztése is folytatódik a Danube Bike projekt és a pöstyéni megyei repülőtéren létesítendő integrált parkoló révén.

A megye konszolidációs intézkedéseket is hozott. Csökkentette a belső működési költségeket, nagyon racionálisan közelíti meg az összes beszerzést, és különösen átlátható a közbeszerzési eljárás, ami értékes erőforrások megtakarítását eredményezi. A bevételek növelése érdekében a megye a használaton kívüli és felesleges ingatlanokat is értékesíti – olvasható a közleményben.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma