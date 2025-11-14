Orbán Viktor: az európaiaknak a háború helyett a béke felé kell haladniuk

Az ukrajnai háború kiterjedésének kockázata a nyugat-európai államok vezetői miatt napi közelségű, a háborúpártiak térnyerésében vannak – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, hangsúlyozva, hogy az európaiaknak meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk.

Orbán Viktor kiemelte: alapkérdés, hogy Európának mi éri meg jobban, a béke vagy a háború. A válaszom erre az, hogy Európának a béke éri meg – szögezte le, hozzátéve, ezért minden erőfeszítésnek a békére kellene irányulnia.

Sajnos ebben nem mindenki ért egyet velünk, magyarokkal, számos ország szerint a háború jobb, mint a béke. Ezzel óriási kockázatot vállalnak, lépésről lépésre tolják befelé Európát ebbe a háborúba. Fegyvert adnak, pénzt adnak, technológiát adnak, és napirenden van, hogy adnak-e katonát, és ha igen, hogyan – sorolta a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, hogy

az európaiaknak „újra kell rendezni a sakktáblát”, meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk, egyébként behozzák a háborút Európába, kiviszik a pénzt és tönkre fogják tenni az európai gazdaságot.

Elégettek több mint 185 milliárd eurót és újra és újra el akarnak égetni még 10 milliárdokat, miközben már rég nincsen pénzünk. Hiteleket akarnak fölvenni, tehát még el is adósítják egész Európát – mondta.

„Még a gyerekeink meg az unokáink is nyögni fogják ennek az elhibázott, rossz háborús politikának a következményeit” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért harcol „ilyen megveszekedetten”, hogy találjon szövetségeseket ahhoz, hogy „lehozzuk az európaiakat a háborús pályáról”.

Személyfüggő a megállapodás az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alóli mentességről – mondta a miniszterelnök. Hangsúlyozta, a megállapodás pártpolitikától mentes, a kormánnyal az is jól jár, aki nem rá szavazott.

A kormányfőt megkérdezték, meddig tart az amerikai szankciók alóli mentesség, mert az amerikai külügyminiszter egy évről beszélt.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, aki fölül van, annak a szava számít, az elnök van fölül. Azzal kell számolni – folytatta –, amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét és nemzeti kormány van Magyarországon, addig a rezsicsökkentés él.

Hozzátette, ha ennek bármelyik eleme megváltozik, új helyzet van, akkor „a rezsicsökkentésnek nuku”, ez egy személyfüggő megállapodás, a bürokraták meg leírják, amit leírnak, annak nincs semmi jelentősége.

Orbán Viktor azt mondta, ha nem kötöttek volna megállapodást, akkor november végétől minden magyar család körülbelül háromszoros rezsiszámlát fizetne, és a benzin ára elérné a literenként ezer forintot.

A megállapodás minden magyarnak jó hír. 2022-ben is mondtam, aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár – jelentette ki, hozzátéve, ez egy olyan téma, ahol semmilyen pártpolitikai vitának nincs helye.

„Az amerikai szankciók alóli mentességért nem fizettünk egy fillért sem”

Magyarország egy fillért sem fizetett az amerikai szankciók alóli mentességért – hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, ezért a mentességért nem fizettünk egy fillért sem, mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke szereti a magyarokat.

Mivel a magyar energiaimport az orosz energiakivitel egészen kis részét teszi ki, ennek nincs jelentősége Oroszország „megfegyelmezése” szempontjából – jelezte.

Hozzátette, olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nemcsak csomagként, hanem egyenként is jók a magyar gazdaság számára; itt is erről van szó.

Elmondta,

öt évre állapodott meg amerikai cseppfolyós gáz vásárlásról. Minél több helyről érkezik gáz vagy olaj, az annál inkább biztonságot ad Magyarországnak

– szögezte le.

Emlékeztetett arra is, hogy 2010 után nagyon sok vezetékes összekapcsolódást hoztak létre, megépítették például a szlovák–magyar interkonnektort, „amely nélkül ma sokkal nagyobb bajban lennénk”.

Magyarország ma olyan ország, amely ugyan zömében, hosszú távú szerződés keretében az oroszoktól vásárolja a gázt és az olajat, de rendelkezünk másodlagos kiegészítő lehetőségekkel is, ami biztonságot ad – emelte ki Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma