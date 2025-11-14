Home Ajánló Klasszikusok „újrahangolva”
Ajánló

Klasszikusok „újrahangolva”

Újabb szinkronrestaurált filmek péntek esténként a Dunán

Homoly Erzsébet
Homoly Erzsébet

A kulturális értékmegőrzés szellemében a közmédia novemberben és decemberben is szinkronfelújított filmválogatással várja a nézőket. A Duna péntek esténként további hat olyan külföldi filmklasszikust tűz műsorra, amelyek a Nemzeti Archívum munkájának eredményeként most először hallhatók hangfelújított, korszerűsített változatban. Olyan színészóriások szólalnak meg kristálytiszta hangon, mint Bessenyei Ferenc, Mécs Károly vagy Szakácsi Sándor.

Nemzeti Archívum újabb hat film hangját újította fel: a közmédia szakemberei az új HD-kópiák eredeti hangjából, a nemzetközi hangsávokból, a régi magyar szinkronból állították össze a modern, mégis autentikus filmhangzást. A klasszikusok új életre keltésével a nézők a nosztalgia mellett új filmélményt is kapnak, hűen őrizve a művek eredeti varázsát, de megfelelve a modern kor technikai igényeinek. A Duna novemberi és decemberi kínálatában helyet kapnak drámák, vígjátékok és háborús eposzok is.

November 14. – Falstaff – Éjféli harangszó

Orson Welles legendás Shakespeare-adaptációja a hatalom és az emberi gyarlóság örök témáit járja körül, lenyűgöző képi világgal és most már felújított hangsávval. Magyar szinkronjában olyan kiváló színművészek hangján szólalnak meg a szereplők, mint Felföldi László, Képessy József, Komlós Juci, Andai Györgyi vagy Juhász Jácint.

November 21. – A törvény

A fekete-fehér olasz klasszikus a hatalom, a szenvedély és az emberi természet drámáját mutatja be. A restaurált változatban a dialógusok tisztasága és a zenei részletek is új mélységet kapnak. A nemzetközi sztárokat a magyar színművészet legnagyobbjai szólaltatják meg: Gina Lollobrigidának Halász Judit, Yves Montand-nak Bessenyei Ferenc és Marcello Mastroianninak Mécs Károly kölcsönzi hangját.

November 28. – Oscar (1967)

Louis de Funès (magyar hangja: Haumann Péter) fergeteges vígjátéka szintén új hangzásban tér vissza. A legendás francia humor és a frissített szinkron együtt gondoskodik a feledhetetlen péntek esti szórakozásról.

December 5. – A híd túl messze van

A háborús film monumentális csatajelenetei most teljes, 168 perces restaurált változatban hallhatók. A magyar szinkron legtöbb jól ismert hangja megszólal benne, köztük Bujtor István, Kristóf Tibor, Sinkó László, Koncz Gábor és Hegedűs D. Géza.

December 12. – Elsőszámú közellenség

A gengszterfilmek klasszikusa a hangfelújítás révén feszesebb, élesebb és atmoszférikusabb, mint valaha. A restaurált szinkron újra életre kelti a ’30-as évek amerikai hangulatát, mások mellett Sztankay István, Szegedi Erika, Láng József, Miklósy György és Szombathy Gyula orgánumával.

December 19. – Trapéz

Tony Curtis (magyar hangja: Szakácsi Sándor) és Burt Lancaster (magyar hangja: Áts Gyula) artistadrámája, amelyben a levegőben zajló mutatványok és a cirkuszi zene új dimenzióban szólalnak meg a hangrestaurált változatban.

Szinkronrestaurált filmek november 14. és december 19. között péntek esténként a Dunán.

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Ünnepi koncert a zeneoktatás fellegvárának születésnapján

Jókai Mór politikusi örökségére emlékeznek Komáromban

Történetek, amelyek összekötnek

A Magyar magazin november 12-i ajánlója

A magyar nyelv ünnepe egy héten át a...

Szlovákiai magyar emigráns szervezetről szól a Bagoly mondja...

Erkel nyomában: tematikus műsorokkal ünnepli a közmédia a...

A Magyar magazin november 5-i műsorajánlója

Műsorokkal emlékezik a közmédia november 4-én a nemzet...

Nobel-díjasaink nyomában

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma