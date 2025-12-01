Home Egyéb Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a téli olimpiai játékokon
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a téli olimpiai játékokon

Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.

Vasárnap vált véglegessé, hogy a rövidpályás gyorskorcsolyázók összesen hat indulási jogot szereztek a kvalifikációs világkupa-sorozat négy állomása során.

A legnépesebb kontingenst négy férfi és két női versenyző alkotja majd.

Az már korábban eldőlt, hogy műkorcsolyában az orosz születésű Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros harcolta ki az ötkarikás részvételt, míg sífutásban két-két férfi és női sportoló képviselheti Magyarországot, amelynek alpesisíben nemenként egy-egy képviselője lesz.

Ezen felül még gyorskorcsolyában, curlingben és hódeszkában van esély újabb kvótaszerzésre.

Előbbiben a tavaly honosított, korábban dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes Kim Minszok kvótás helyen áll 1000 és 1500 méteren is a jövő hétvégén záruló világkupa-sorozatban. Curlingben a Joó Linda, Kárász Raul vegyes párosnak van még esélye kiharcolni a részvételt a jövő szombaton kezdődő pótkvalifikációs versenyen, míg hódeszkában Kozubach Kamilla és Brunner Blanca küzd a kvótáért.

