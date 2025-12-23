Trianon a főszerepben

A minap beszámoltam róla, hogy Dobos János bemutatta két könyvét Kassán. A Trianon-dilemma ott folytatódik, ahol A Trianon-küldetés „harmadbaszakadt”. Hiszen a szerző elárulta, trilógiában gondolkodik.

Az előző kötetet vázlatosan ismertettük, most lapozzuk föl a folytatást!

Hőseink azzal a nehézséggel találkoznak, hogy a királynak, Tomori Pálnak, meg bajtársaiknak elmagyarázzák, honnan jöttek és mi is az a helikopter.

Előkerül egy öngyújtó is, de egyikük sem veszítette el. De az élet zajlik tovább. A mohácsi csatát megnyerték, de mi lesz, ha Szulejmán újra támad? Hőseink ismerkednek a 16. századi élettel, ételekkel. Pozsárt, azaz pontyot esznek. Lakomáznak, farsangolnak…

De megint egy intő jelre bukkannak. Egy digitális fényképezőgépre.

Ezután felpörögnek az események. Kiderül tehát, küldetésük sikeres volt, jól piszkáltak bele a történelembe, de attól helyzetük nem lett egyszerűbb, hiszen egy, a megváltoztatott jövőből érkező különítménnyel találkoznak.

Az idősíkok összekapcsolódnak, a megváltoztatott régmúlt közeljövővé válik. Tehát feladattá, dilemmává, hogy megtartsák a kedvező jövendőt. Mohácsi csatavesztésről már nincs szó, azt sikerült megnyeri, így Trianonról sem, de újabb összecsapás várható. Azt még inkább meg kell nyerni, hogy a pozitívan kanyargó, kijavított történelem érvényesüljön. Mi akkor a teendő?

Beavatkozzanak, vagy nem szükséges? Parázs vita lesz ebből.

De a török sereg feltartóztathatatlanul közeledik. Hőseink egy része védi Pécs várát… Közben kiderül, a várvédők között áruló is akad. Ahogy lenni illik egy jó Agatha Christie-krimiben, nem vártuk, hogy pont ez a rokonszenves személy lesz az. Van azután titkos, földalatti folyosó, közelharc, lövöldözés, elmés pokolgép…

Természetesen színre lép a szerelem, meg egy kis szex, ám sajnos, a trágárság is. Nem kétséges, hogy az adott szereplő a való életben, hasonló helyzetben, ilyen kifejezéseket használna, de egy regényben ez nem feltétlenül szükséges. A felfokozott érzelmi állapotot a szerző anélkül is ábrázolni tudja, hogy ilyen kifejezéseket használjon. A valóságban úgyis a közbeszéd elparlagiasodott, nincs szükség ezt ily módon szaporítani, megerősíteni, visszhangozni.

E szavak szerepeltetése az irodalmi művekben azt a hamis képzetet kelti, hogy ezek a töltelékszavak polgárjogot nyertek. Pedig csak zavaró elemek, negatív feladat üzenettel.

Akad, aki marad 1528-ban, mert a szíve ezt diktálja. Mire társai pillanatok alatt visszatérnek

egykori jelenükbe, ezzel ottmaradt társuk már 500 éve halott!

A végén egy talányos találkozás is történik Hevesi és Annamari között, amikor visszatért a múltból. Ez az a nő, csak a megváltoztatott múlt miatt nem emlékezhet rá, vagy véletlen egybeesés? Ugyanúgy hívják és ugyanúgy néz ki. Déjà vu érzés?

Ezt nem tudjuk meg. Lehet, a harmadik részben erre választ kapunk. Ám ez nem biztos.

A második kötet sokkal izgalmasabb az elsőnél. Az embert már az elejétől fogva izgatja a kérdés, a főszereplők visszatérnek-e küldetésükből és mely korszakba.

Várjuk tehát, hogy a szerzőt homlokon csókolja a múzsa, s a befejező részt is olvashassuk!

A kassai MaJel Rovásban december 18-án mutatta be Dobos János John P. Drummer munkáit. Elsősorban kettővel foglalkozott. A Trianon-küldetéssel (2019) és a Trianon-dilemmával (2022). Mindkettő meghaladja az 500 oldalt.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma