„Összetartva és kulturált módon hallatjuk hangunkat”

A FeMaRo (Felvidéki Magyar Romák) Polgári Társulás immár közel egy évtizede fejti ki hiánypótló tevékenységét a gömöri és a nógrádi roma közösségekben.

A Szövetség a Közös Célokért tagszervezeteként az év végéhez közeledve Váradi Zsolttal, a FeMaRo Polgári Társulás elnökével értékeljük az elmúlt évet, bemutatva a térség magyar roma közösségeinek helyzetét.

Kérem, röviden vázolja fel a civil szervezet tevékenységét, munkájuk sarokköveit. Mely régiókban működnek?

A FeMoRo, azaz a Felvidéki Magyar Romák Polgári Társulása 2016 decemberében alakult meg a korábban működő Fényes Csillag Polgári Társulás jogutódjaként. Civil szervezetként elsősorban Gömör és a Nógrád régióban tevékenykedünk, ahol a felvidéki magyar romák érdekképviseletével és közösségépítésével foglalkozunk. Célunk, hogy megmutassuk, itt vagyunk, összetartunk és felelősséget vállalunk gyermekeink felelős neveléséért. Azért dolgozunk, hogy a közösségeinknek legyen hangjuk.

Fontos feladatunk az aktivistahálózatunk kiépítése és bővítése, amely segíti az adott települések közösségeinek megszólítását és képviseletét. Több településen vagyunk jelen, kiválóak a kapcsolataink a faluvezetőkkel, roma és nem roma polgármesterekkel egyaránt. A tagságunknak és az aktivistahálózatunknak köszönhetően közel negyven-ötven településsel tartjuk napi szinten a kapcsolatot.

Milyen programjaik voltak a most záródó esztendőben?

A FeMaRo 2025-ben is több jelentős programban vett részt. Tornalján megszerveztük a FeMaRo Fesztet, a nyári időszakban különféle fesztiválokat, sporteseményeket rendeztünk. Családi napok, gyermeknapok és egyéb közösségerősítő alkalmak lebonyolításában is szerepet vállaltunk. Emellett besegítettünk továbbá a Gömör – Nógrád Összetartozás Napja megvalósításában is, ami szintúgy a közösségi összefogást, összetartozást jelképezi régiónkban.

Közel egy évtized tapasztalatával hogyan látja a térség magyar roma közösségeinek a helyzetét?

A gömöri régió roma családjainak a helyzete sajnos sok esetben nagyon nehéz. Kevés a munkalehetőség, ami rányomja bélyegét a megélhetésre is. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a családok számára a gyermekeik jövője a legfontosabb. Sokan nyitottak a tanulásra, a munkára és közösségi együttműködésre.

A FeMaRo miként tudja támogatni a már említett családokat, közösségeket?

Civil szervezetként elsősorban közösségi események, programok szervezésével támogatjuk a közösségeinket. Emellett folyamatosan tájékoztatjuk őket. Az aktivistahálózatunknak köszönhetően szinte folyamatosan kapcsolatban vagyunk az egyes családokkal. Így közvetítjük feléjük a lehetőségeket. Polgári társulásként közreműködünk a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjainak kiosztásában a régiónkban.

Milyen tervekkel készülnek 2026-os esztendőben?

Az előttünk álló évben tovább szeretnék erősíteni a FeMaRo közösségeit és az aktivistahálózatunkat. Meg szeretnék tartani a már jó bevált közösségi eseményeinket, programjainkat. Új programokban is gondolkodunk. Célunk, hogy a térségünkben élő roma közösségek láthatóbbá váljanak, szervezettebbek és megbecsültebbek legyenek. Mindezzel összetartva kulturált módon hallatjuk a hangunkat a gyermekeink jövője érdekében.

Milyen támogatásból végzik hiánypótló munkájukat?

Pályázatokból tartjuk fent magunkat, a sikeres projektekből valósulnak meg a rendezvényeink. Több sikeres pályázatunk volt Besztercebánya megyében. A magyar állam hathatós támogatása is segíti a tevékenységünket.

Pásztor Péter/Felvidék.ma