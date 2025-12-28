Home Képriport Decemberi barangolás a mesebeli Selmecbányán
Képriport

Decemberi barangolás a mesebeli Selmecbányán

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az egykori Hont vármegyei bányaváros számos látnivalót kínál. Múzeumok, galériák, templomok sokasága mellett lelki felüdülést nyújt egy remek séta a történelmi belvárosban.

December utolsó heteiben a csodás, az UNESCO világörökség részének nyilvánított központ igazi mesebeli tájjá változik. A karácsonyi díszek, fényfüzérek, dekorációk mind hangulatosabbá teszik a központot. A többszáz éves épületek, polgári házak és paloták decens díszeikkel a történelmi miliőt emelik.

Érdemes akár az ünnepek között is ellátogatni Selmecbányára. Ilyenkor kihagyhatatlan a krampampuli, az ördög selmecbányai itala.

A fotográfiák által nézzünk körbe Selmecbánya központjában. A  szerző felvételei december második felében készültek.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

