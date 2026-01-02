A lévai vár véres kútjának nyomában

Léva dicső múltjára sajnos napjainkra kevés épület emlékeztet. A történelmi belvárosban megmaradt néhány polgárház mellett a lévai várrom jelzi a mai járási székhely dicső történelmét, melynek tényei mellett számos legenda, monda kötődik a várhoz.

A Barsi Múzeumnak is otthont adó lévai várkomplexum romjai a főútról is jól láthatóak. A várudvaron többnyelvű tábla szolgál tájékoztatással a vár jeles múltjáról. Az államnyelv mellett magyarul is olvasható a történelme.

A nemzeti kulturális emlékek közé sorolható vár évszázadokon át változtatta küllemét és tulajdonosait. Sok harcot túlélt, tűzvészek és hadseregek próbáltak elpusztítani, hosszú évszázadokon át sikertelenül.

A vár a 13. század végén és 14. század első évtizedeiben épült fel. Az óbarsi földvár pusztulása után hamarosan Bars megye központjává vált. Fontos védelmi feladatokat látott el.

A várról szóló első írásos említés 1318-ból származik, ekkor trencséni Csák Máté tulajdonában volt. Az andezit szikla tetején a 14. században építették fel a palotát, amelyet két oldalról egy-egy torony védett.

A várkomplexumot egykoron gótikus kapun lehetett megközelíteni egy felvonóhídon át. A 16. században nagyszabású átépítést hajtottak végre reneszánsz stílusban.

Már a középkorban is több jeles esemény tanúja volt az akkori vár. Zách Felícián Sebe nevű leányát a vár falai között végezték ki. Az egyik legjelentősebb várura Kollonich Siegfried volt, aki különös élete élt, nem mindennapi a halála sem. Erről ITT, és ITT olvashatnak.

A török korban jelentős erődítmény volt. I. Koháry István várkapitány a város és a vár védése során hősi halált halt 1664 júliusában. Koháry Istvánról bővebben ITT olvashatnak.

1664-ben sikerült visszahódítani a töröktől.

A Rákóczi Ferenc vezette rendi felkelést követően már nem újították fel a várat.

Mint az információs táblán olvasható: 1930 és 1935 között végeztek jelentősebb rekonstrukciót, ekkor régészeti ásatásokat is folytattak. Az előkerült leleteket napjainkban a Barsi Múzeumban láthatjuk.

Az erődített várfallal övezett területen a középkori vár mellett megépült a várkapitány háza, valamint a Dobó-kastély. Napjainkban e két épületben helyezkedik el a Barsi Múzeum.

A várfal részeként több bástya védte a várkomplexumot. Az egykori várnak mára csak a romjai láthatók. A felső vár palotájának megmaradt épületrészei gótikus stílusjegyeket hordoznak. Az alsó palota romjai mellett a vár kútja is fennmaradt, sőt, az utóbbi időben restaurálták is. A délnyugati bástyából egy szabadtéri színpadot alakítottak ki, mely éves szinten számos városi közösségi alkalomnak ad otthont.

Mint az információs tábla magyar szövege fogalmaz: „Annak ellenére, hogy ma már nem egy masszív kővárat képez a magas kőszikla tetején, amely már messziről észrevehető, továbbra is a régió legkeresettebb turisztikai látványossága és sziluettje, mely elválaszthatatlan Léva város látképétől.”

Igazi különlegességnek számít, hogy a középkori várhoz tartozó kút megmaradt. A várkút építészeti megoldása egyedülálló Szlovákiában

– olvasható a táblán. Mint írják, magát a kutat megközelíthetetlen, hasáb alakú torony védte. A torony a 14. század első felében épült, s a meredek vársziklafalhoz simul. A torony egészen a vár legfelső, gótikus palotarészig ér.

A kutat a torony legfelső részéből lehetett csak megközelíteni. A boltívben található nyíláson keresztül engedték le kötélre erősített vödröket.

A várkutakhoz számos legenda és monda kötődik. Ez alól a lévai vár kútja sem kivétel. A helyiek véres kútnak nevezték.

Állítólag a vár hóhérja e kút vizében mosta le a pallosáról a kivégzettek vérét.

Valószínűleg a már említett Zách Felicián leányának kivégzése után is így járt el a hóhér. Egy másik fáma arról szól, hogy a vár aktuális urai az engedetlen személyzetet, alattvalóikat dobták az igen mély kútba.

Vélhetően mindezek csupán kitalációk, hiszen őseink számára fontos volt az elérhető tiszta víz, így nem valószínű, hogy ily módon beszennyezték volna. A vár kútja feltehetően a 18. század elejéig szolgálta a vár lakóit, majd a folyamatosan pusztuló vár építőanyagai, kövei, faldarabjai eltömítették azt.

Az utóbbi években fokozatosan állagmegóvó munkálatokat végeznek a várromon. A várfalak konzerválása és részbeni visszaépítése mellett a vár kútja is megújult.

Pásztor Péter/Felvidék.ma