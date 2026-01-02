A Szent István-bazilika csodás beltere képeken

Budapest ikonikus temploma a Szent István-bazilika, mely nem csupán a főváros legnagyobb római katolikus temploma, hanem nemzetünk egyik szakrális jelképe is.

A Szent István-bazilika építése 1851-ben kezdődött el Hild József tervei alapján. Igen viszontagságos körülmények között készült el. A klasszicista stílusú épület kupolája beomlott. Hild halála után Ybl Miklós vette át a bazilika építését. Sajnos Ybl sem élhette meg a szakrális hely felszentelését. A belső tér díszítésére kizárólag magyar képzőművészeket, festőket, szobrászokat kértek fel.

A templomot 1905-ben szentelték fel, a zárókövet 1906-ban I. Ferenc József jelenlétében helyezték el.

Az impozáns szentély oszlopsorral körülvett főoltárának baldachinja alatt áll a bazilika névadójának carrarai márványból faragott szobra az apostoli és királyi hatalom jelképeivel. A baldachin felett Gábriel arkangyal szobra található, kezében a Szent Koronával.

Mint már írtuk, jeles magyarországi mesterek munkái láthatóak a bazilika belterén. Az alkotások az egyes Árpád-házi uralkodókat, családtagjaikat és a magyar szenteket ábrázolják. Az impozáns kupola mozaikjain bibliai jelenetek jelennek meg.

Több mellékoltár is helyet kapott a bazilikában: a Szent Adalbert-oltár; Szent Kereszt-oltár; Szent József-oltár; Szent Imre-oltár; Magyarok Nagyasszonya-oltár; Szent Cecília-oltár.

A főhajóban találjuk Szent István királyunk ereklyéjét, a Szent Jobbot. A hányatott sorsú ereklyét 1950-től bízták a Szent István-bazilika plébániájának az őrzésére. A nyolcvanas évek végétől látható az ereklye a templomtérben elhelyezett üvegtárolóban.

A templomtér mellett a kincstár, valamint a panorámaterasz is látogatható belépődíj ellenében.

A fotográfiák által tegyünk egy sétát a bazilika templomterében.

A szerző felvételei december második felében készültek.

Pásztor Péter/Felvidék.ma