Ógyalla fejlődése egy kétéves támogatási program eredményeként

Ünnepélyes keretek között értékelték Ógyallán a közelmúltban az „Itt otthon vagyunk 2024–2025” elnevezésű, kétéves támogatási programot, amely a „Felelősséggel az emberekért és a bolygóért Ógyallán” címet viselte. Az esemény célja az volt, hogy átfogó képet adjon a városban megvalósult környezetvédelmi és társadalmi befogadást szolgáló projektek eredményeiről.

A rendezvény moderátora Ľubka Łákhká, a Nyitrai Közösségi Alapítvány képviselője volt. A megjelenteket köszöntötte Jozef Kojšt, a Heineken Slovensko a.s. sörgyár vezetője, Peter Závodský, Ógyalla polgármestere, valamint Mária Hamranová alpolgármester és Alica Pavlíková, a Heineken Slovensko a.s. munkatársa. Az eseményen jelen volt Daniela Gundová, az NKN igazgatótanácsának elnöke, továbbá a támogatott projektek megvalósítói is.

A kétéves támogatási program elsődleges célja az volt, hogy ösztönözze a város polgárait a környezet védelmében és alakításában való aktív részvételre, hozzájáruljon az életminőség javításához, valamint erősítse a társadalmi kohéziót és az integrációt Ógyallán.

A támogatások olyan területekre irányultak, mint a biológiai sokféleség növelése és védelme, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a vízfogyasztás mérséklése, a vízkészletek védelme, a hulladékkeletkezés minimalizálása, a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, valamint a környezettudatosság és a társadalmi befogadás erősítése.

A program keretében összesen hét projekt kapott támogatást, közülük négy környezetvédelmi, három pedig társadalmi befogadást és integrációt szolgáló kezdeményezés volt. A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda „Befogadás egy harmonikus jövő generációjáért” című projektje 9000 eurós támogatásban részesült. A kezdeményezés középpontjában a pedagógusok képzése állt, akik terápiás fókuszú, új didaktikai módszerekkel ismerkedtek meg. A mozgásos, zenei és drámai elemekre épülő workshopok és szemináriumok nemcsak az intézmény pedagógusai, hanem más ógyallai iskolák és óvodák tanárai számára is nyitottak voltak. A program során megszerzett ismereteket a gyakorlatban is alkalmazták, a projektben tizennégy pedagógus és harmincöt partnerszervezeti résztvevő vett részt.

A Konkoly-Thege téri Alapiskola „Befogadással a sikerért” elnevezésű projektje 8000 euró támogatással valósult meg.

Ennek köszönhetően az iskola egy korszerűen felszerelt relaxációs és terápiás szobát alakított ki, amely elsősorban egészségügyi fogyatékkal élő tanulók számára készült, ugyanakkor az intézmény minden diákja számára hozzáférhető. Az iskolába 352 tanuló jár, közülük 52 speciális nevelési igényű. Az új tér hozzájárul a tanulmányi eredmények javításához, az empátia és a tolerancia fejlesztéséhez, valamint a tantermek pozitív légkörének kialakításához.

A „Közösségi kert nem csak időseknek – Magnólia” című projektet a Magnólia Szociális Szolgáltató Létesítmény valósította meg 6185 eurós támogatással. A kezdeményezés során az intézmény használaton kívüli gyümölcsösét alakították át közösségi kertté, amely összekapcsolja az időseket az alapiskolásokkal, óvodásokkal, családokkal és a nyugdíjasklub tagjaival. A kert kialakítása és fenntartása foglalkoztató és aktivizáló szerepet tölt be az idősek számára, akik részt vettek a növény- és faültetésben, az üvegház gondozásában és a termés betakarításában. A közös munka hozzájárult az elszigeteltség és a magány csökkentéséhez. A 3508 négyzetméteres terület gyümölcsösből, üvegházzal ellátott haszonkertből és egy pihenőzónából áll, ahol kulturális és közösségi rendezvények számára kialakított színpad is helyet kapott.

Az Újvárosrészben működő óvoda 9790 eurós támogatás segítségével hozott létre egy természettudományos tevékenységek megvalósítására szolgáló szabadtéri teret.

A különböző oktatási elemekkel felszerelt környezet a gyermekek megfigyelőképességét, kutatási kedvét és összehasonlító gondolkodását fejleszti. A tér nemcsak az óvodások, hanem alapiskolás csoportok, más óvodákból érkező látogatók, valamint szülők és nagyszülők számára is elérhető.

A „Méhek és más beporzók mikroszkóp alatt” című projektet Ondrej Ambruš, Alžbeta Ambrušová és Štefan Hromada informális csoportja valósította meg 5025 eurós támogatással. A helyi méhészek interaktív előadásokat tartottak óvodákban és iskolákban, ahol bemutatták a rovarok és beporzók életét, a méz szerepét az egészséges táplálkozásban, valamint a természetvédelem fontosságát. A gyerekekkel közösen rovarhoteleket készítettek, lódarázscsapdákat helyeztek ki, tavasszal pedig egészséges mézes reggeliket és nyilvános oktatóműhelyeket szerveztek.

A Póvábnica n. o. által megvalósított projekt 9000 eurós támogatásban részesült, amelynek keretében egy vízvisszatartó rendszert hoztak létre a biológiai sokféleség fejlesztése és az oktatás támogatása érdekében. A rendszer része egy természetes tó az állatok itatására, egy ivóvízzel ellátott kút és egy szélszivattyú. A projekt megvalósulását követően együttműködés alakult ki az alapiskolákkal, amelyek ebben a környezetben tartanak fizikaórákat, bemutatva a kinetikus energia gyakorlati átalakulását. A helyszín egyben természetes laboratóriumként is szolgál, valamint nyári gyermektáborok helyszíne lett a környezeti nevelés jegyében.

A „A víz, amely felszínen tart minket” című projektet Monika Juhászová informális csoportja valósította meg 8000 eurós támogatással Margitpusztán, Ógyalla egyik városrészében.

A lelkes helyi közösség a fenntartható vízgazdálkodásra összpontosított: új esővízgyűjtő tartályokat helyeztek el a virágágyások öntözésére, felújították a városrész egyetlen nyilvános kútját, díszcserjéket ültettek, információs táblát és kerékpár-szervizállomást telepítettek. A megújult terület vonzó találkozóhellyé vált a kerékpárosok, turisták és látogatók számára, és felkerült az elektronikus térképekre is.

A támogatott projektek bemutatása során kiderült, hogy a forrásokat hatékonyan használták fel, és kézzelfogható eredmények születtek. A megvalósításban összesen 110 önkéntes vett részt, akik 477 munkaórát dolgoztak a projektek sikeréért. A kezdeményezések közvetlen és közvetett célcsoportja összesen 4628 főt tett ki. A 2024–2025-ös program egyik legnagyobb előnye a hosszabb megvalósítási idő volt, amely nagyobb beruházásokat, látványosabb és fenntarthatóbb eredményeket tett lehetővé.

Az eseményt követően a támogatott szervezetek képviselői hosszasan megosztották egymással tapasztalataikat. A résztvevők köszönetet mondtak a támogatóknak, a Nyitrai Közösségi Alapítványnak, Ógyalla városának és a program minden partnerének.

A Heineken Slovensko a.s., Ógyalla városa és a Nyitrai Közösségi Alapítvány együttműködése jó példája az önkormányzat, a vállalati szféra és az alapítványi háttér sikeres szimbiózisának.

Az „Itt vagyunk otthon” pályázati program immár tizennyolcadik éve működik a városban, és eddig közel 500 ezer euró értékben 170 közösségi projektet támogatott.

„A program óriási előnyt jelent a város és különösen a lakosok számára, hiszen javítja a környezetet és az életkörülményeket, legyen szó környezetvédelemről, befogadásról, kulturális vagy sportéletről. A legnagyobb értéke azonban az, hogy lehetőséget ad a lakosoknak az aktív közéleti részvételre, ötleteik megvalósítására és a közösségi élet építésére” – fogalmazott Peter Závodský polgármester.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma