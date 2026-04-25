A pozsonyi sortűzről szóló darab budapesti ősbemutatójára készülnek

Új, tavaszi bemutatóra készül a budapesti Udvari Kamaraszínház. Május 16-án, szombaton este mutatják be Csáky Pál Szakadék című drámáját. A mű az 1919. február 12-i pozsonyi sortűz előzményeit és tragédiáját idézi fel.

Az egykori politikus, közéleti személyiség írásai főként történelmi ihletésűek. A felvidéki magyar közösség meghatározó mozzanatait ölelik fel az egyes drámák. Ezek sorába tartozik a Szakadék című műve is.

Az 1919-es pozsonyi sortűz mélyen és méltánytalanul elhallgatott része a felvidéki magyarság történelmének

– fogalmazott a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben Andrási Attila, a színmű Jászai Mari-díjas rendezője.

Mint fogalmaznak: a jelenlegi politikai helyzetben az Udvari Kamaraszínház vezetője rendkívül fontosnak tartja, hogy emléket állítsanak az áldozatoknak, és hogy minél többen megismerjék ezt a korszakot.

„Ez a történet ugyanis azokról szól, akik nem voltak hajlandóak elhagyni az otthonukat. Arról szól, hogy száz éven keresztül miként lehetett fennmaradni kisebbségként. Ha sommásan akarnék fogalmazni – teszi hozzá Andrási – az író azt próbálta megfogalmazni ennek a pozsonyi családnak a történetében, hogy egyszerre hal meg az ország, a család és a jövő. A fiú sorsa sajátos mementó: a frontot átvészelte, de a pozsonyi sortüzet nem élte túl.”

A darab próbái már javában folynak, az ősbemutatóra május 16-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül sor a budapesti Pozsonyi úti altemplomban.

A Szakadék hiánypótló dráma, amely összeköti a nemzeti sorstragédiát anyaországon belül és túl megélőket. Csáky reálisan mutatja be az első világháború után történteket, annak hátterét, az akkori politikusok gyengeségét, tehetetlenségét.

A történet egy pozsonyi családról szól, akik a frontról hazatérő fiukat várják, miközben a dráma a fejekben és szívekben zajló belső szakadékra, a háború okozta lelki traumákra és a megbékélés lehetetlenségére vagy lehetőségére fókuszál.

A drámában a háború borzalmai mellett a lelki hadviselés és a családi dráma jelenik meg.

„Azt próbáltam megfogni ennek a pozsonyi családnak a történetében, hogy egyszerre hal meg az ország és a család, a jövő. A fiú, aki a frontot átvészelte, de a pozsonyi sortüzet nem élte túl” – olvasható Csáky Pál közösségi oldalának egyik bejegyzésében. Majd hozzáteszi, ez egy fiktív család, azonban a sortűz áldozatai név szerint ismertek.

A pozsonyi sortűz áldozatainak emléket állító dráma ősbemutatóként debütál az Udvari Kamaraszínház színpadán.

Pásztor Péter/Felvidék.ma