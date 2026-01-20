Óvatos optimizmussal tekintenek vissza 2025-re a szlovákiai márkagyártók vezetői

A Szlovákiában működő márkagyártók menedzserei összességében inkább pozitívan értékelik az elmúlt évet, ugyanakkor nyolc év után először állapították meg, hogy a hazai fejlődés elmaradt más európai országokéhoz képest. Ez derül ki a Szlovákiai Márkázott Termékek Szövetsége tagvállalatainak felsővezetői körében végzett éves felmérésből. Az érintett cégek Szlovákiában együttesen több mint 8000 munkavállalót foglalkoztatnak, éves összforgalmuk pedig meghaladja a 3 milliárd eurót.

„Az elért jó eredmények mögött elsősorban az innováció és a kereskedelmi partnerekkel kialakított stabil kapcsolatok álltak, ezek fejlődését azonban fékezte a kiszámíthatatlan jogszabályi környezet és az új adók megjelenése – 2025-ben például a tranzakciós adó, az édesített italokra kivetett adó, valamint az áfaemelés. Ezek az intézkedések nem hozták meg a várt bevételnövekedést, viszont erősítették a határon átnyúló vásárlásokat és a feketepiac bővülését” – magyarázta Ľubomír Tuchscher, a fent említett szövetség ügyvezető igazgatója.

A felmérés történetében nyolc év után először inkább negatív kilátások rajzolódnak ki az új évre vonatkozóan: a válaszadók 25 százaléka pesszimista, 19 százalékuk optimista, míg 56 százalékuk semleges várakozásokat fogalmazott meg. A foglalkoztatás terén a menedzserek 13 százaléka létszámcsökkenéssel számol, 6 százalék bővítést tervez, 81 százalék pedig nem vár változást.

Mivel a márkagyártók a reklámpiacon is a legnagyobb megrendelők közé tartoznak, a kutatás erre a területre is kiterjedt. A válaszadók 19 százaléka reklámkiadásainak csökkentését, 13 százalékuk növelését tervezi, míg közel kétharmaduk változatlan szinttel számol. A 2026-os évvel kapcsolatban a legnagyobb aggodalmat a jogszabályi környezet kiszámíthatatlansága és a fogyasztók vásárlóerejének csökkenése jelenti.

„Rendkívül érzékenyen reagálunk a bizonytalanság rekordmagas szintjére, amelynek egyszerre vannak helyi és globális okai. Ez a bizonytalanság egyrészt átalakítja a fogyasztói magatartást, másrészt visszafogja a beruházási és innovációs hajlandóságot. A márkagyártók részéről úgy látjuk, hogy a megoldás a kiszámítható környezet megteremtése és a korrekt párbeszéd lehet”

– tette hozzá Tuchscher.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk