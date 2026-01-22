Romlott a levegő minősége Szlovákiában: több városban szmogriadó van

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) szmoghelyzetre figyelmeztet a PM10 szállópor magas koncentrációja miatt Szlovákia több térségében – közölte az intézmény a honlapján.

A riasztás Kassa, a Kassa-környéki járás, Jolsva, Korompa, Rózsahegy, Nagyida, Losonc és Palást területére vonatkozik.

A kassai régióban kialakult szmog oka az intézet szerint a kedvezőtlen légköri viszonyok együttállása: a fűtésből származó megnövekedett kibocsátások ipari és közlekedési eredetű emissziókkal párosulnak.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy az esti, éjszakai és kora reggeli órákban – romló szél- és keveredési feltételek mellett – tovább romolhat a levegő minősége az érintett térségekben.

SZE/Felvidék.ma/TASR