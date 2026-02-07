A Jövő Nemzedék Napja – Szülői kérdések és válaszok szabadegyeteme Komáromban

Komárom városa 2026 tavaszán egy olyan rendezvénynek ad otthont, amely hiánypótló módon foglalkozik a mai családok legégetőbb kérdéseivel. A Jövő Nemzedék Napja című szabadegyetem célja, hogy a szülők, pedagógusok és szakemberek hiteles, gyakorlati tudást kapjanak a gyermeknevelés 21. századi kihívásairól – a digitális tér hatásaitól a kamaszok szexualitásán át a családi kommunikációig és a generációk közötti együttműködésig.

Az eseményre március 7-én, szombaton 14 órai kezdettel kerül sor a komáromi Tiszti pavilon dísztermében.

A délután folyamán négy elismert szakember tart előadást, akik saját területükön országos szinten is meghatározók.

A program minden eleme arra épül, hogy a résztvevők valós, azonnal alkalmazható eszközökkel térjenek haza.

A rendezvény szakmai programja

Elsőként Petheő Boglárka, kapcsolati és szexedukátor tart előadást Online minták, valós hatások: szülői útmutató a kamaszok szexualitásához címmel. A serdülők szexualitásról alkotott képe ma már döntően a digitális térben formálódik. A könnyen elérhető tartalmak gyakran torz, irreális mintákat közvetítenek, amelyek hatással vannak a fiatalok idegrendszeri fejlődésére, önképére és kapcsolataira. Petheő Boglárka előadása bemutatja, milyen tartalmakkal találkoznak a kamaszok, ezekre hogyan reagálnak, és hogyan jelennek meg mindezek a mindennapi viselkedésükben. Kiemelt hangsúlyt kap, hogyan beszélhetünk erről hitelesen, és hogyan támogathatjuk őket abban, hogy egészséges, biztonságos képük alakuljon ki a szexualitásról.

Majd Strédl Terézia pszichológus, egyetemi oktató Nyugalmat és biztonságot a családnak – stresszkezelés és párbeszéd a XXI. században című előadása következik.

A modern szülők olyan terhelés alatt élnek, amely korábban nem létezett: állandó rohanás, információs túlterhelés, digitális nyomás és összetett családi helyzetek nehezítik a mindennapokat. Strédl Terézia előadása arra fókuszál, hogyan kezelhetjük tudatosan a stresszt, hogyan beszéljünk a nehéz témákról úgy, hogy közben megőrizzük a kapcsolatot, és hogyan teremthetünk valódi biztonságot a családon belül. Gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogyan alakítható ki nyitott, bizalommal teli kommunikáció, és milyen szülői attitűd segíti leginkább a gyerekek érzelmi fejlődését.

Őt követi Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő, aki a digitális gyerekkorról tart előadást.

A digitális világ a gyerekek természetes közege, de a szülők számára sokszor bizonytalan terep. Pöltl Ákos közérthetően mutatja be, hogyan lehet biztonságos és szerethető kereteket teremteni az eszközhasználat körül, mely életkorban milyen technológia ajánlott, és hogyan előzhető meg a túlhasználat.

Az előadás kitér a digitális szokások kialakulására, a túlhasználat jeleire, a megelőzés lehetőségeire, valamint arra, hogyan válhat a technológia a család szövetségesévé.

Végezetül Bedő Imre, A Férfiak Klubja alapítója a generációk közti szakadék áthidalásáról, a generációk szövetségéről értekezik előadásában. A generációk közötti különbségek gyakran tűnnek áthidalhatatlannak, pedig megfelelő szemlélettel éppen ezek válhatnak erőforrássá. Bedő Imre előadása arra világít rá, hogyan érthetjük meg egymás motivációit, hogyan teremthetünk párbeszédet fiatalok és idősebbek között, és hogyan alakíthatjuk a családot, a munkahelyet vagy a közösséget olyan térré, ahol a tapasztalat és a friss szemlélet nem ütközik, hanem kiegészíti egymást. Az előadás gyakorlati példákkal mutatja be, hogyan építhető valódi generációs szövetség.

A rendezvény küldetése

A Jövő Nemzedék Napja olyan témákat hoz közel a szülőkhöz, amelyekkel nap mint nap találkoznak, mégis ritkán kapnak hozzájuk hiteles, gyakorlati útmutatást.

A szervezők célja, hogy a résztvevők jobban értsék a gyerekeik világát, magabiztosabban kezeljék a digitális és érzelmi kihívásokat, erősebb, szeretetteljesebb családi hátteret teremtsenek és valóban formálni tudják a jövő nemzedékét.

A rendezvény egyben közösségépítő alkalom is: lehetőséget ad a tapasztalatcserére, kérdések feltevésére és a szakértőkkel való személyes találkozásra.

A szakmai fórum szervezői a Villa Camarum Polgári Társulás és a Zichy-pont Közösségi Központ. A rendezvény támogatója Magyarország Miniszterelnöksége – Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma