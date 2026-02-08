Meghitt ünnep és új kezdet Gútán: átadták az Adamis Anna Városi Művelődési Központot

Meghitt, mégis ünnepi hangulatban adták át vasárnap délután Gútán az Adamis Anna Városi Művelődési Központ megújult épületét. A február 8-i ünnepségre a város lakói és meghívott vendégek sokasága gyűlt össze, hogy együtt élje át azt a pillanatot, amely egyszerre jelentett lezárást és új kezdetet a közösség életében.

A rendezvény célja nem csupán egy felújított épület átadása volt, hanem annak a helynek az ünneplése, amely generációk emlékeit, találkozásait és alkotóerejét hordozza magában – most pedig új fényben ragyoghat tovább.

Elsőként Halász Béla, Gúta polgármestere szólt a közönséghez. Beszédében arra emlékeztetett, hogy az intézmény több mint ötven éve a város közösségi és kulturális életének egyik meghatározó színtere, amelyhez számtalan személyes történet és élmény kötődik. Kiemelte: az átfogó felújítás nem csupán műszaki korszerűsítést jelentett, hanem annak a közös hitnek a megújulását is, amely összeköti a várost a múltjával és a jövőjével.

A beruházás több mint 1,4 millió euróból valósult meg. Megújultak a nyílászárók, a tető, a szigetelés, korszerűsítették a fűtési és világítási rendszert, felújították a szociális helyiségeket, és teljesen megújult a színháztechnika is. A polgármester szerint mindez nem pusztán egy épület újjászületése, hanem egy olyan tér megteremtése, amely szeretetet, közösséget és inspirációt sugároz.

Halász Béla külön szólt arról is, hogy az intézmény 2023-ban vette fel Adamis Anna nevét, annak a gútai születésű dalszövegírónak, akinek munkássága nemcsak a magyar könnyűzene történetében, hanem az itt élők életében is maradandó nyomot hagyott. Bár a Kossuth-díjas művésznő egészségi állapota miatt nem tudott személyesen jelen lenni az ünnepségen, üzenete – amelyet a polgármester olvasott fel – mélyen megérintette a hallgatóságot:

„Kedves Gútaiak! Az egészségügyi állapotom nem engedi, hogy ezen a mai délután személyesen is Önökkel legyek, de higgyék el, lélekben ott vagyok. Köszönök mindent, köszönöm, hogy gondoltak rám. Számomra ez hatalmas megtiszteltetés. Köszönöm, hogy szeretnek, ez a szeretet kölcsönös. Lélekben mindig Önökkel vagyok, és sok szeretettel kívánom, hogy ez a megújult művelődési központ hosszú éveken át szolgálja a közösséget.”

Az üzenet arra is emlékeztetett, hogy a név nem pusztán címke, hanem a közösségi identitás egyik legfontosabb szimbóluma. A korábbi névadási ünnepségen a helyiek úgy fogalmaztak: többé nem lehet innen elűzni Adamis Annát, ahogy a magyar embereket és a magyar kultúrát sem – ez a gondolat most is végigkísérte az eseményt.

A megnyitón Venyercsan Pál, a Liszt Intézet Pozsony igazgatója tolmácsolta Balog Csaba nagykövet köszöntőjét. A beszédben kiemelték: a kultúra olyan híd, amely összeköti a generációkat, közösségeket és nemzeteket, és amely különösen fontos szerepet tölt be a személyes kapcsolatok háttérbe szorulásának idején.

Az intézmény jövőjéről Mayer János, az Adamis Anna Városi Művelődési Központ igazgatója beszélt. Felidézte a több mint tízéves előkészítő munkát, a pályázatokkal és kivitelezéssel járó kihívásokat, valamint azokat az időszakokat, amikor a felújítás ellenére is biztosítani kellett a kulturális élet folytonosságát.

Mint hangsúlyozta, a cél nem pusztán egy modern épület létrehozása volt, hanem egy élő, lüktető közösségi tér megteremtése, ahol helyet kapnak programok, előadások, alkotások és az együttlét öröme.

A hivatalos átadást gálaműsor követte. A „Csillagfényes Áriák ” című koncert művészei opera- és operettrészletekkel varázsolták ünnepivé az estét, amelyet állófogadás zárt. A koncerten Szabó Ilona, Otokar Klein, Ľudovít Ludha, Boncsér Gergely és Vadász Dániel lépett színpadra, ismert opera- és operettrészletekkel varázsolva ünnepi hangulatot a terembe.

Az Adamis Anna Városi Művelődési Központ átadása több volt, mint egy egyszerű esemény. Megerősítette, hogy a közösség története, identitása és közös emlékezete – akárcsak Adamis Anna dalai – tovább él, és új formában adódik tovább. A megújult épület pedig mostantól ismét otthont adhat mindannak, ami összeköti a város múltját, jelenét és jövőjét.

SZE/Felvidék.ma