Home Művelő Február végén jön a Valahol Amerika musical komáromi bemutatója
Művelő

Február végén jön a Valahol Amerika musical komáromi bemutatója

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Valahol Amerika címmel mutatják be a harmincéves Bon-Bon együttes dalait felvonultató musicalt a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban február 27-én, pénteken 19 órai kezdettel.

Harminc év. Ennyi idő alatt a jó zenekarok egy életművet tesznek le az asztalra. Körüljárnak minden érzelmet, megélést, felhőtlen és felhős pillanatokat. A Bon-Bon jó zenekar több ezer fergeteges koncertbulival a háta mögött. A mindennapitól az emelkedettig ezernyi érzést közvetítettek már dalaikkal. Számtalan sláger kíséri útjukat, hogy csak néhányat említsünk: Köszönöm, hogy vagy nekem, Holnaptól nem érdekel, Pia olimpia, Megyek a Holdra, Nem vagyok James, nem vagyok Bond, Valami Amerika.

Hosszan folytathatnánk a sort, hiszen a zenekar 16 lemeze bőven ad nekünk erre muníciót, de ehelyett azt gondoltuk, hogy a jubileum tiszteletére inkább színpadra állítunk egy rendkívül vidám, szórakoztató, hihetetlenül látványos vígjátékmusicalt.

Mi más lehetne az alaptörténet, mint a férfi és a nő kapcsolata. Látszólag egyszerű, mégis a lehető legbonyolultabb. Miért? Mert persze mindig van egy másik nő, és egy másik férfi. Ráadásul itt vannak a barátok és barátnők, akik cseppet sem könnyítik meg a dolgot. És egy legénybúcsú, meg egy leánybúcsú, ami véletlenül két szomszédos teremben zajlik. Bonyodalom, bonyodalom hátán sok nevetéssel, érzelemmel.

És közben persze éppen az odaillő helyeken felcsendülnek a Bon-Bon legnagyobb slágerei.

A sodró lendületet a látvány tovább erősíti. Kétszintes színpad, 65 négyzetméteres LED-fal, a Tesla musical tánckara, neves előadók, melyen belül is külön varázslat, amikor az egyik fontos szerepben Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese is feltűnik.

Rendező Szabó Máté, a felcsendülő dalokat a Bon-Bon két tagja, Szolnoki Péter és Török Tamás, a színdarabot pedig állandó dalszövegírójuk, Duba Gábor írta! Ez az együttállás a garanciája az ismételt és osztatlan közönségsikernek!

A darabban felcsendülő nóták, zenei tükör: Szabad a gazdag; Köszönöm, hogy vagy nekem; Ez legyen a mi napunk!; Pia olimpia;  Számlák, TV, Szóda; Válassz engem; Ki ez a nő?; A sexepilem (Nem vagyok James, nem vagyok Bond);  Haverok, buli, szamba; Futok a széllel;  Megyek a Holdra;  Holnaptól nem érdekel;  Te vagy;  Valami Amerika;  Érezd magad jól!.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Orosz est a Müpában

Randevú immár 5. alkalommal a Galántai Honismereti Múzeumban

Értékmentés az ipolysági Szondy György Gimnáziumban

Nyílt nap a Selye János Egyetemen

A vasi ember

Elhunyt Keleti Éva fotóművész

Több mint négyezer középiskolás helyre lehet jelentkezni Nagyszombat...

Saját halottjának tekinti Vásáry Tamást a közmédia és...

Kiegészítő támogatást igényelhetnek az érintett alapiskolák – felhívás...

Ahol történelmet írnak, s közben építik a jövőt

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma